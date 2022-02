Eva Fernandez in concerto per il circuito jazzistico siciliano a Catania, Palermo e Caltanissetta

Benchè giovanissima, Eva Fernandez ha già all’attivo 3 album ed è balzata alla notorietà, non solo per essere anche lei una creatura della fucina di talenti della Sant’Andreu di Barcellona, la prestigiosa scuola di Joan Chamorro, ma per il successo di ” Yo Pregunto”, il suo primo album pubblicato nel 2018.

Ora la sassofonista, cantante e compositrice giunge in Italia e sceglie la Sicilia per un viaggio sonoro in tre date nell’ambito del Circuito Jazzistico Siciliano organizzato dall’Associazione Catania Jazz, con la direzione artistica di Pompeo Benincasa: accompagnata da Dario Miranda alla chitarra e Juan Pastor al contrabbasso, Eva, alla voce e al sax, si esibirà il 24 febbraio al Teatro ABC di Catania, il 25 al Teatro Golden di Palermo e il 26 al Regina Margherita di Caltanissetta. Si tratta di un concerto attraverso alcuni dei brani che l’hanno accompagnata negli ultimi anni, tra i quali troviamo brani tratti dal suo ultimo album “I ask”, dove la barcellonese mette musica alla poesia di autori come Alfonsina Storni o Alejandra Pizárnik, con cui ha effettuato tournée a livello nazionale e internazionale con presentazioni a Barcellona, Madrid, Germania, Regno Unito, Francia, Corea e Argentina. Durante la performance, l’artista offrirà al pubblico anche una piccola anteprima delle sue ultime composizioni e di altri brani che, sebbene non suoi, Eva apprezza e ritiene che l’abbiano influenzata notevolmente come compositrice

A partire dal 24 febbraio, inoltre, riparte la campagna “Abbonamento al Buio” in tutte e tre le città del circuito: “Non abbiate paura el buio – dichiara Benincasa – perché non c’è nulla da temere, siete in un posto sicuro. Così, riattivando l’abbonamento abbiamo deciso di riannodare i fili e ripartire con una delle cose che ci ha reso famosi nel mondo. Già, perchè c’è solo un posto al mondo dove le persone si abbonano con quasi un anno di anticipo ad una stagione di jazz ed è qui, in Sicilia, a Catania e Palermo e da quest’anno anche a Caltanissetta”.

La proposta di abbonamento non prevede aumenti rispetto all’anno scorso: con € 120, prevendita inclusa, si potrà assistere a 12 concerti (per Caltanissetta l’abbonamento è di € 80). La prelazione posti per i vecchi abbonati è valida fino al 24 marzo 2022 mentre per i nuovi il termine della campagna è il 13 aprile 2022. E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento “al buio” presso il Box Office di Catania (via Giacomo Leopardi 95 – tel. 095.7225340); ai concerti di Catania Jazz, Nomos Jazz e Nissa Jazz a partire dal 24 febbraio o con bonifico sul conto intestato a : Associazione Catania Jazz indicando fila e posto occupato nella stagione 2021-2022 (IBAN : IT51G0200816934000300250879)

Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 13 aprile avranno la possibilità di avere biglietti ridotti per tutti i concerti extra stagione ed estivi sino al 30 aprile 2023.

EVA FERNANDEZ IN CONCERTO!

EVA FERNANDEZ – voce e sax

DARIO MIRANDA – chitarra

JUAN PASTOR – contrabbasso

Giovedì 24 febbraio 2022 – Ore 21:00

Catania Jazz

XXXVIII stagione

Teatro ABC – Catania

Venerdì 25 febbraio 2022 – Ore 21:30

Nomos Jazz

X edizione

Teatro Golden – Palermo

Sabato 26 febbraio 2022 – Ore 21:00

Nissa Jazz

XXVII edizione

“Women in Jazz”

Teatro Comunale Regina Margherita – Caltanissetta

Posto unico riservato € 15,00 prevendita inclusa presso Circuito Box Office

www.ctbox.it e on line su www.diyticket.it

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI CONCERTI

10-11 marzo

Vijay Iyer Trio

Catania, Teatro ABC (10)

Palermo, Teatro Golden (11)

17-18-19 marzo

Johanna Summer

prima nazionale assoluta

Caltanissetta, Teatro Comunale Regina Margherita (17)

Catania, Teatro ABC (18)

Palermo, Teatro Golden (19)

24-25-26 marzo

Sissy Castrogiovanni quartet

prima nazionale assoluta

Catania, Teatro ABC (24)

Palermo, Teatro Golden (25)

Caltanissetta, Teatro Comunale Regina Margherita (26)

31 marzo

Vincent Peirani “Jokers Trio”

Catania, MA

5-6 aprile

Daniela Spalletta “Vocalese Monk”

Catania, MA (5)

Palermo, Teatro Jolly (6)

13 aprile

Roosevelt Collier

Catania, Teatro ABC

28 aprile

Francesco Cusa & The Assassins

Catania, MA

3-4 maggio

Greg Osby & Florian Arbenz

Catania, MA (3)

Palermo, Teatro Jolly (4)

9-10 maggio

NOA “30 Anniversary Tour”

Caltanissetta, Teatro Comunale Regina Margherita (9)

Palermo, Teatro Golden (10)

