Evade dai domiciliari a Cuneo e giunge in città durante i festeggiamenti di Sant’Agata. Arrestato

Catania. Quartiere “Barriera”. L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, potenziata durante i festeggiamenti agatini, ha portato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania all’arresto di un noto pregiudicato 41enne per “evasione”.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, volto al contrasto dell’illegalità diffusa, l’equipaggio di una “gazzella”, in zona Barriera, ha infatti bloccato nella serata un uomo, il cui volto non è passato inosservato ai Carabinieri, che lo avevano già arrestato in ben altre due occasioni, nel maggio del 2023 per maltrattamenti in famiglia e nell’aprile del 2010 per rapina.

In particolare la pattuglia, difatti, nel transitare lungo la via Bari lo ha immediatamente riconosciuto e controllato, supponendo che per le sue pregresse vicende giudiziarie dovesse essere sottoposto a un qualche tipo di misura di custodia cautelare.

Effettivamente così è stato. I militari dell’Arma, dopo alcuni accertamenti, hanno appunto scoperto che il malvivente è attualmente ristretto presso una comunità terapeutica assistita di Sommariva del Bosco (CN), in regime di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia. Quest’ultimo, come informalmente riferito ai Carabinieri, si era appunto allontanato dalla provincia cuneese per andare a trovare la madre, durante questi giorni di festa. Purtroppo per lui però, la sua presenza non è sfuggita all’azione di controllo svolta dall’equipaggio dell’Arma, resa ancora più efficace dalla loro profonda conoscenza del territorio.

Il soggetto è stato posto a disposizione dell’’Autorità Giudiziaria che, convalidando l’arresto, ha celebrato l’udienza proprio nel giorno di Sant’Agata, all’esito della quale il pregiudicato è stato ricollocato agli arresti domiciliari.