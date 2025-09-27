Evade dai domiciliari per problemi con i coinquilini e si presenta in caserma: arrestato dai Carabinieri  

Catania. I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 25enne, residente a Catania, per il reato di “evasione”.

Grazie al costante scambio informativo tra i reparti dell’Arma e alla profonda conoscenza del territorio e delle persone, i Carabinieri della Stazione hanno notato un giovane aggirarsi nei pressi della caserma. Subito riconosciuto come il 25enne sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti in un’abitazione del viale Bummacaro, nel quartiere di Librino, è stato prontamente fermato e accompagnato all’interno degli uffici per gli accertamenti del caso, ovvero per verificare se avesse richiesto e ottenuto l’autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dal suo domicilio.

Messo in sicurezza, il giovane ha però raccontato ai militari che stava recandosi spontaneamente in caserma per rappresentare le difficoltà di convivenza con i coinquilini, situazioni che – a suo dire – lo avevano spinto a evadere dall’abitazione.

Le sue motivazioni, però, non hanno evitato che venisse arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che – ferma restando la presunzione di innocenza, valida ora e fino a condanna definitiva – ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria, disponendo nuovamente la misura degli arresti domiciliari, questa volta però presso un’abitazione diversa da quella precedente.