I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 25enne moldavo per evasione. E’ successo in una via di Bologna, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di un giovane.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno rilevato che il malcapitato, identificato nel 25enne moldavo, era stato aggredito per strada da un gruppo di persone. Medicato dai sanitari del 118, il giovane è finito in manette perché dagli accertamenti svolti dai militari, risultava che lo stesso era evaso dagli arresti domiciliari, misura cautelare che aveva ricevuto un anno fa. Prima dell’aggressione, il 25enne era stato autorizzato a recarsi in Tribunale per la sua udienza e al termine, di rientrare a casa, utilizzando il percorso più breve. Il giovane, però, invece di rispettare le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, ha fatto il “giro lungo” per andare alla ricerca di droga, ma al posto della sostanza stupefacente, il 25enne ha trovato guai, incappando in una banda di criminali che lo hanno pestato procurandogli un trauma cranico minore con ferita lacerocontusa del cuoio capelluto da riferita aggressione, guaribile in sette giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane, arrestato per evasione, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.