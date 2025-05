Evaso dagli arresti domiciliari, rintracciato e arrestato dai Carabinieri

Catania: Il Nucleo Radiomobile di Catania, presente sul territorio h24 per la prevenzione e repressione dei reati e per il pronto intervento, è intervenuto di iniziativa arrestando, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un uomo di 75 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

La “gazzella” stava percorrendo via Messina, nel quartiere Picanello, quando ha scorto un uomo che pedalava in sella ad una bicicletta, riconoscendolo immediatamente perché pregiudicato e soprattutto perché già sottoposto agli arresti domiciliari. Tenendolo d’occhio, l’equipaggio ha contattato immediatamente la Centrale Operativa, accertando così che il 75enne non aveva alcun permesso per uscire di casa quel giorno e, dunque, avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione.

A quel punto i Carabinieri hanno deciso di intervenire per fermarlo e lui, accortosi della pattuglia, si è dato alla fuga imboccando contromano una stradina del quartiere. Per evitare di effettuare manovre che potessero mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, i militari dell’Arma hanno diramato via radio le ricerche del fuggiasco, fornendo alle altre autoradio in circuito sul territorio tutte le indicazioni utili. Dunque, mentre una pattuglia si è posizionata nei pressi dell’abitazione dell’uomo, un’altra ha continuato le ricerche nelle vie limitrofe, individuandolo in via Giacomo Leopardi, sempre in sella alla bici. Fermato e messo in sicurezza, l’evaso è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ricondotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna .

L’attività rientra nell’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza dei cittadini e del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria.