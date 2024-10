Evento multidisciplinare di motociclismo. Appuntamento a Salsomaggiore Terme il 5 e 6 ottobre

Roma. La Commissione Femminile FMI organizza per il weekend del 5-6 ottobre a Salsomaggiore Terme (PR) un evento multidisciplinare di motociclismo:

due giorni all’insegna del divertimento e apprendimento delle tecniche di guida con tecnici federali. Grazie alle sessioni teoriche e pratiche, le motocicliste potranno assimilare nozioni importanti per accrescere le loro abilità in sella. Una grande occasione per migliorare nell’Enduro, nel Motocross, nel Trial (corso aperto anche agli uomini) e nell’approccio al Fuoristrada.

Le iscritte avranno la possibilità di partecipare ai seguenti corsi:

Corso Enduro Femminile: a disposizione 40 posti per le Licenziate FMI

Corso Motocross Femminile: a disposizione 20 posti per Licenziate e Tessere Sport

Corso Trial Femminile e Maschile: a disposizione 20 posti per Licenziati, Tesserati Member e Tesserati Sport

Corso Fuoristrada Femminile: a disposizione 10 posti per le Tesserate FMI. Durante il corso si andranno ad assimilare le tecniche di guida di base del fuoristrada su percorsi adatti a tutte.

Nella giornata di domenica 6 ottobre, inoltre, la Commissione Sviluppo Attività Sportive (CSAS) e la Commissione Femminile FMI organizzeranno un corso Hobby Sport Young per ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni. L’evento avrà luogo sempre presso il Crossodromo Predella Salsomaggiore (PR) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 e sarà obbligatoria la presenza di almeno un genitore. Le moto e le protezioni per partecipare verranno messe a disposizione dalla FMI.

Il costo dei corsi di Enduro, Motocross, Trial e Fuoristrada è di 30 euro e per iscriversi sarà necessario andare sulla piattaforma digitale MyFMI nella sezione corsi/formazione. Le iscrizioni termineranno mercoledì 2 ottobre. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’email commissione.femminile@federmoto.it oppure contattare il Consigliere Federale e Coordinatore Commissione Femminile FMI Monica Goi al numero +39 335 779 9319.

Relativamente al Corso Hobby Sport è possibile iscriversi alla manifestazione su corsi.federmoto.it entro mercoledì 2 ottobre o direttamente sul posto il giorno dell’evento. Ai non tesserati che effettueranno l’iscrizione sul sito sarà rilasciata anche l’Hobby Card FMI 2024.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “E’ importante per noi creare questo tipo di eventi per tutti i Tesserati e Licenziati FMI, persone che alimentano l’anima della FMI e sono fondamentali per noi. Voglio ringraziare Monica Goi e tutta la Commissione Femminile per aver organizzato questa iniziativa pensata sia per le giovani che per le motocicliste più esperte. Come Federazione abbiamo l’obiettivo primario di creare opportunità, sia a livello sportivo che non, per le donne e per tutti gli amanti del nostro mondo. Ringrazio anche la CSAS per il corso Hobby Sport Young: il nostro intento è quello di far avvicinare più giovani possibili a questo mondo meraviglioso e formare nuovi motociclisti”.

Monica Goi, Consigliere Federale e Coordinatore Commissione Femminile FMI: “Crediamo profondamente nel valore e nell’utilità di questo evento multidisciplinare di motociclismo, perché rappresenta un momento di crescita ed aggregazione per tutti i Tesserati e Licenziati FMI. Grazie ai tecnici federali qualificati, sarà possibile apprendere le tecniche di guida corrette nelle varie discipline. Come Commissione Femminile, il nostro obiettivo è quello di aprire sempre di più le porte del motociclismo alle donne, rendendo più semplice e sicuro il loro ingresso in questo mondo così entusiasmante e divertente. Questo evento di carattere nazionale è stato pensato per accogliere e soddisfare sia le neofite che le motocicliste esperte. Invito quindi caldamente tutte e tutti a non perdere questa straordinaria opportunità”.

