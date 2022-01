Ex Aras: “Evitato il peggio, proroga di un mese”

Dopo diverse audizioni in terza commissione all’Ars e una nota avente ad oggetto una richiesta di proroga in urgenza, la governance dell’Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia, ottiene il nulla osta che consente che i controllori funzionali dell’ex Aras, in forza presso l’Ente di via Roccazzo, vengano prorogati senza interruzione per il mese di gennaio 2022.

La nota a forma del direttore generale del Dipartimento Agricoltura, è chiaramente un atto temporaneo che ammortizza le tempistiche sul percorso di un ddl in materia, già esitato in Commissione e pronto al voto dell’Aula all’Assemblea regionale.

“Continuiamo ad assicurare che il qualificato contributo di queste risorse – afferma Giovanni Siino, Presidente dell’Ente di ricerca – non si interrompa a scapito di circa 1740 aziende zootecniche della Sicilia. Abbiamo sempre sostenuto convintamente questa formula e non possiamo permetterci il lusso che questa prestigiosa esperienza si polverizzi nel nulla. Per queste ragioni, chiediamo al Parlamento regionale di accelerare nell’approvazione della proposta che confermerà l’attività per il prossimo biennio. Sulla vicenda è intervenuto il parlamentare all’Ars Vincenzo Figuccia: “Buon senso dalla direzione Generale del Dipartimento Regionale per l’Agricoltura che nella persona del dott. Cartabellotta, ha dato mandato di procedere alla proroga di un mese evitando effetti nocivi ad un sistema che sta funzionando eloquentemente.

Adesso, auspichiamo già nei prossimi giorni nella responsabilità dell’Aula su un voto che determinerà il futuro di questi professionisti”.

Com. Stam.