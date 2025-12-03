Ex Pip in Sas, Figuccia: “Vigilerò personalmente fino al risultato”

«Accolgo con favore l’apertura del governo regionale per l’aumento delle ore di lavoro dei quasi duemila ex Pip. È un passo importante, atteso da tempo, e frutto delle battaglie che ho portato avanti sia dentro l’Aula sia sul territorio.

Ma il momento decisivo è adesso. Non accetteremo soluzioni di facciata. Dopo venticinque anni di precarietà, questi lavoratori – oggi stabilizzati ma ancora costretti a un part-time che non garantisce una vita dignitosa – meritano finalmente un contratto da 36 ore settimanali e un reddito adeguato.

Assicuro che vigilerò personalmente su ogni fase per impedire compromessi al ribasso.

Finché non ci sarà un provvedimento concreto, chiaro e finanziato, la battaglia non sarà chiusa. Rimarrò al fianco degli ex Pip e delle loro famiglie, garantendo un impegno totale fino al raggiungimento del risultato.»

