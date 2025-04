Ex province: elezioni secondo livello. Giambona “votazioni premiano lavoro Partito Democratico”

PALERMO – “Enna ha premiato il Pd con l’elezione di Piero Capizzi a presidente del Libero Consorzio con oltre il 30% dei voti. Un grande risultato che, insieme alle vittorie in coalizione ottenute nelle province di Agrigento e Trapani, rappresenta come il Partito Democratico sia al centro dell’impalcatura politica dei territori anche in base alla rappresentatività e al radicamento.

Una svolta verso una nuova fase di gestione politica e amministrativa più vicina ai bisogni reali dei territori che premia il lavoro del Pd, che anche a Palermo, secondo i primi dati, sarà sicuramente protagonista”. Così Mario Giambona, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato questa mattina i primi risultati delle votazioni per il rinnovo degli organi dei Liberi Consorzi comunali.

“Con tre province su sei, il Pd è protagonista nella gestione dei liberi consorzi e ci affermiamo come forza politica capace di rispondere concretamente alle esigenze delle comunità locali – prosegue -. È un risultato in linea con le nostre aspettative che certifica l’efficacia del nostro lavoro sul territorio e il forte radicamento degli amministratori democratici. Dopo oltre dieci anni di commissariamenti e ben diciotto rinvii, si apre finalmente una nuova stagione per le ex Province siciliane”.

Giambona non risparmia critiche alle forze di centrodestra, accusate di aver sistematicamente ostacolato le elezioni per giochi di partito. “Per anni si è preferito rimandare le elezioni per meri calcoli di potere, salvaguardando posizioni personali anziché gli interessi dei cittadini. Il centrosinistra, al contrario, ha messo al centro programmi concreti e una visione di lungo periodo, rifiutando la logica delle poltrone”.

Il deputato regionale sottolinea l’importanza di un rinnovato protagonismo dei Comuni. “Il Partito Democratico ha scelto di restituire centralità ai territori, promuovendo una rappresentanza che sappia prendersi cura della dimensione locale. Temi come la manutenzione delle strade, l’edilizia scolastica e i servizi essenziali devono tornare al centro dell’agenda politica degli enti locali”.

Giambona poi avverte i nuovi amministratori sulle difficoltà che li attendono. “La situazione finanziaria e gestionale degli enti locali è drammatica. Da anni operano senza risorse adeguate né personale sufficiente, a causa di una prolungata assenza di direzione politica. Questo è il risultato di precise scelte del centrodestra, prima con il governo Musumeci e oggi con quello Schifani”.

Infine, nonostante il contesto complesso, Giambona si dice comunque ottimista. “Abbiamo selezionato persone competenti e radicate sul territorio capaci di garantire una svolta nella gestione degli enti provinciali. Il loro lavoro sarà fondamentale per imprimere un vero cambio di passo e restituire dignità e funzionalità a istituzioni troppo a lungo dimenticate”.

Com. Stam.