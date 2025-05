Exploit di Raptor Engineering con Olivieri-Barri nell’Italiano GT

Trionfo immediato al primo round della serie Sprint per il team modenese campione in carica, che sulle Porsche 911 GT3 Cup all’Autodromo di Vallelunga vince in GT Cup II dalla pole position ed è secondo in gara 2 con il 18enne rookie romano e l’esperto pilota lombardo, mentre in classe Am raccoglie i primi punti con Naldi-Cianfoni. E ora si torna nell’Endurance a Monza

Campagnano di Roma (RM). Una vittoria dalla pole position, un’argento sul podio e punti incoraggianti sono il prezioso bottino di Raptor Engineering nel primo round del Campionato Italiano GT Sprint 2025 disputato sull’Autodromo di Vallelunga nel weekend. In pista con due Porsche 911 GT3 Cup al via, il team modenese si è confermato ai vertici della GT Cup II, nella quale detiene il titolo, per l’intero fine settimana, inaugurato con l’immediata pole position conquistata dal padrone di casa Flavio Olivieri. A soli 18 anni il rookie romano è alla prima stagione nel Tricolore, affiancato dal più esperto Giacomo Barri. Olivieri e il driver lombardo, subentrato al volante della Porsche nella seconda parte della corsa, hanno poi massimizzato l’exploit in qualifica dominando gara 1 sabato pomeriggio, risultato che li ha subito proiettati in vetta alla classifica di campionato. Domenica in gara 2 l’equipaggio del team diretto da Andrea Palma e Isabelle Maserati ha poi cercato di bissare il successo e sarebbe stata un’impresa considerando i 15 secondi di handicap obbligatorio da scontare al cambio-pilota proprio per la vittoria ottenuta sabato e al fatto di aver subìto una tamponata che ha costretto la squadra a un’ulteriore riparazione durante la sosta. Al traguardo, in ogni caso Olivieri e Barri hanno concluso secondi, salendo quindi di nuovo sul podio, stavolta per celebrare la piazza d’onore, preziosa per mantenere il comando nella generale del Tricolore.

Un punto di ri-partenza molto importante per Raptor Engineering dopo i trionfi del 2024, ma sul circuito capitolino segnali incoraggianti sono arrivati anche in classe AM, nella quale sulla seconda Porsche 911 GT3 Cup schierata sono stati protagonisti altri due piloti romani, i gentlemen drivers Giovanni Naldi e Matteo Cianfoni, quest’ultimo fra l’altro all’esordio assoluto nel Campionato Italiano GT. Un esordio che in gara 1, dopo la solida prima metà di corsa condotta da Naldi, ha portato l’equipaggio a marcare i primi punti stagionali grazie al settimo posto finale di categoria, centrato dopo essere risaliti dalla nona posizione in griglia di partenza. Per i due, purtroppo, è stata decisamente meno fortunata gara 2, conclusa con uno stop ai box dopo un inizio complicato da un testacoda che ha causato una perdita lenta di liquidi sulla vettura. I punti conquistati nel sabato d’esordio rappresentano in ogni caso un incoraggiante avvio in vista del prosieguo della serie Sprint, che tornerà in pista al Mugello a metà luglio. Prima, però, Raptor Engineering tornerà ad affrontare l’Italiano GT Endurance, che disputerà il secondo appuntamento stagionale a Monza nel weekend del 22 giugno.

Il team principal Andrea Palma dichiara nel post-Vallelunga: “Torniamo da questo primo atto consapevoli di aver vissuto soprattutto un grande sabato fin dalle qualifiche. Siamo molto felici della prima vittoria di Olivieri e Barri e abbastanza soddisfatti poi nel giudizio complessivo, perché in ogni caso è sempre giusto puntare a uno ‘sprint’ in più. Qualche imprevisto, non per colpe nostre, ci ha purtroppo precluso la possibilità di giocarci il bis in gara 2, ma il ritmo è sempre stato buono e ci ha permesso di risalire diverse posizioni dopo aver riparato il paraurti posteriore in conseguenza del tamponamento subìto all’inizio. Anche Naldi e Cianfoni sono stati bravi e non era un weekend facile considerando soprattutto l’esordio assoluto di quest’ultimo”.

CIGT Sprint 2025: 24-25/5: Vallelunga; 12-13/7: Mugello; 27-28/9: Imola; 25-26/10 Monza.

CIGT Endurance 2025: 4/5: Misano; 22/6: Monza; 3/8: Imola; 14/9 Mugello.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Com. Stam. + foto

Raptor Barri Olivieri action Porsche Vallelunga ItaGTsprint 2025