Expo Comics & Games” dal 19 al 22 maggio la Fiera del fumetto a Palermo Inaugurazione giovedì 19 maggio ore 11 al Centro Fieristico PalaGiotto

Aprirà i battenti giovedì 19 maggio e sarà aperta a tutti fino al 22 maggio. Per quattro giorni la città si riempirà di allegria, giochi e colori con “Expo Comics & Games” promossa da MediExpo, in collaborazione con Multiplayer Club e la Scuola del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio.

Al taglio del nastro, giovedì 19 maggio alle ore 11, saranno presenti l’Assessore del Comune di Palermo alle Attività produttive Cettina Martorana e il presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco.

Una grande area interna con esposizione e vendita di fumetti, videogiochi, action figures e tanto altro. Un’area comics, dove fumettisti ed illustratori provenienti da tutta Italia terranno sessioni di disegno dal vivo e workshop con ragazzi di tutte le età. E ancora, un’area ludica con giochi da tavolo, dimostrazioni e presentazioni di giochi inediti, e un’area games con postazioni dove si potrà giocare e sfidarsi per aggiudicarsi i numerosi premi in palio per i tornei.

Nell’area esterna verrà allestito un ring dove si alterneranno sfide di Wrestling e kick boxing a cura di Dynamic Sicilian Wrestling e del Tiger Team Kick Boxing Mazzola, senza esclusione di colpi.

Un’area destinata al gioco di ruolo con lezioni di spada, tiro con l’arco e softair. Non mancherà un’area food dove ci si potrà sedere per mangiare all’aperto, facendo una piccola pausa per poi riprendere con le numerose attività offerte dalla fiera.

E poi, tanto, tanto spettacolo! Un ricco palinsesto di appuntamenti sul palco che allieterà le quattro giornate.

Clicca qui per il programma completo https://bit.ly/3LpfgRz

Prosegue la vendita dei biglietti, in particolare quella dei ticket online sul sito www.expocomicsandgames.com per ottenere l’accesso saltafila accedendo così da un ingresso agevolato appositamente adibito. Sarà possibile anche acquistare i ticket in loco ad un costo giornaliero di 10€ e 16€ abbonamento 2 giorni a scelta.

A seguire intervistealla direttrice artistica Aura Nuccio; direttore generale Vincenzo Marchese; Antonio Pirrotta e Salvatore Di Marco della Scuola del Fumetto di Palermo; Massimo Di Vincenzo

Com. Stam./foto