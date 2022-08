ExtraGiro organizza i primi Campionati italiani Gravel della storia: i migliori atleti italiani chiamati a sfidarsi nella nuova disciplina

ExtraGiro chiama a raccolta tutti i ciclisti Elite e U23, in ambito maschile e femminile, per contendersi la prima maglia Tricolore Gravel, da assegnare domenica 18 settembre 2022 ad Argenta (Fe), in Emilia-Romagna, nell’ambito dei primi Campionati italiani Gravel Open e Master, maschili e femminili.



Organizzazione a cura di ExtraGiro, il gruppo che negli ultimi anni ha rilanciato il Giro d’Italia Giovani U23, che ha avviato la ripartenza del ciclismo italiano a luglio 2020 applicando per la prima volta i protocolli anti-covid e che ha organizzato anche i Campionati del Mondo 2020 a Imola in soli 21 giorni, con quella che il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha definito una «medaglia d’oro all’organizzazione».



Il primo campionato italiano Gravel si svolgerà con il supporto di Federciclismo, Regione Emilia-Romagna, Sport Valley Emilia-Romagna, Alé Cycling, ITAS Assicurazioni, Svitol e Ursus, in collaborazione con FAR Gravel Cannondale Alé, manifestazione cicloturistica che si svolge per il quinto anno consecutivo e che quest’anno è in calendario sabato 17 settembre 2022.



Partenza ed arrivo saranno ad Argenta (Fe), a metà strada fra Ferrara e Ravenna, lungo il Percorso Primaro, vicina anche a Bologna ed inserita nel sorprendente contesto ambientale del Parco del Delta del Po e delle Valli di Comacchio.

L’organizzazione da parte di ExtraGiro dei primi campionati italiani Gravel è stata ufficializzata dalla Federazione Ciclistica Italiana nel corso del Consiglio federale di Palmi dello scorso 12 maggio. Nel comunicato stampa seguente, il responsabile del settore fuoristrada FCI, Massimo Ghirotto, ha definito il Gravel «una disciplina moderna e spettacolare».



«ExtraGiro ha la vocazione di innovare e sperimentare nel mondo del ciclismo – dicono Marco Selleri e Marco Pavarini, direttori di ExtraGiro –. Oggi si cimenta con spirito di servizio anche in questa nuova avventura del primo Campionato Italiano Gravel, in un territorio che ha accolto con entusiasmo, a giugno, l’arrivo della prima tappa del Giro d’Italia Giovani U23. Per le persone che compongono il nostro team è stato semplice applicare il nostro metodo di lavoro a una disciplina nuova, in espansione, che rappresenta la perfetta sintesi di ciò che anima ExtraGiro: la bicicletta al centro, con la sua capacità di generare relazioni, di creare amicizie, di consentire la valorizzazione di un territorio attraverso le due ruote».



Per info, programma, cronotabelle e regolamento del primo Campionato Italiano Gravel:

https://www.extragiro.it/campionato-italiano-gravel/





IL PROGRAMMA DEL PRIMO CAMPIONATO ITALIANO GRAVEL



Il programma prevede le prove libere del percorso dalle 9.30 alle 10.45, in parallelo alla verifica tessere (che inizia alle 9.30). Riunione tecnica dalle 10 alle 10.45.

A seguire, il via ufficiale:

– ore 11.30: Partenza Open M – Km 120,8

– ore 11:32: Partenza Open F – Km 89

– ore 11:34: Partenza Master – Km 89



La lunghezza del percorso lungo è di km 120,8 con un dislivello di 438 metri, il percorso corto è di km 89 con un dislivello di 329 metri.

La gara è inserita nel calendario nazionale, si disputerà secondo i regolamenti UCI/FCI e assegnerà i punteggi riportati nell’allegato n.1, oltre che le maglie di campioni nazionali.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 settembre 2022 alle ore 24.00 tramite iscrizione su Fattore k ID gara 162862 gara Nazionale. Successivamente si dovrà concludere la procedura sul sito della società organizzatrice NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 S.S.D. a.r.l.





LE CATEGORIE IN GARA

La gara è inserita nel calendario nazionale (classe Dual Gravel Slalom) per le seguenti categorie:



Categorie Agonistiche

• Open M/F (Elite-Under23 M/F)



Categorie amatoriali

Amatori fascia 1 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal oppure al ritiro del numero di gara

• Elite Sport (ELMT, 19-29 anni)

• Master 1 (M1, 30-34 anni)

• Master 2 (M2, 35-39 anni)

• Master 3 (M3, 40-44 anni)

Amatori fascia 2 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara

• Master 4 (M4, 45-49 anni)

• Master 5 (M5, 50-54 anni)

Amatori fascia 3 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara

• Master 6 (M6, 55-59 anni)

• Master 7 (M7, 60-64 anni)

• Master 8+ (M8, 65+ anni)



Master Woman Unica – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara

• Elite Sport Woman (19-29 anni)

• Master Woman 1 (MW1, 30-39 anni)

• Master Woman 2 (MW2, 40-49 anni)

• Master Woman 3 (MW3, 50+ anni)

