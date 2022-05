ExtraGiro organizza i primi Campionati italiani Gravel della storia: si corre il 18 settembre 2022 ad Argenta, nello stesso week-end di “FAR Gravel

Sarà ExtraGiro a organizzare i primi Campionati italiani della Federazione Ciclistica Italiana Gravel Open e Master, che si svolgeranno domenica 18 settembre 2022 ad Argenta (Fe) in Emilia-Romagna.

La prima storica edizione dei Tricolori di questa disciplina si inserirà in un week-end interamente dedicato al mondo Gravel, il giorno dopo la manifestazione cicloturistica “FAR Gravel” che consentirà a tutti di poter pedalare sul percorso del Campionato Italiano.

Gli organizzatori dei Campionati del Mondo di Imola 2020 e del Giro d’Italia Giovani, coordinati dai direttori Marco Selleri e Marco Pavarini, confermano la propria attitudine alla ricerca di innovazione nel ciclismo, finalizzando un progetto a cui si sta lavorando da mesi.

“I nostri obiettivi sono ben chiari e vanno dalla crescita del movimento ciclistico italiano alla promozione del territorio, senza dimenticare la creazione di nuove professionalità e di nuove opportunità nel mondo dello sport – commentano Marco Selleri e Marco Pavarini, direttori di ExtraGiro –. Questa nuova sfida coniuga tutti questi aspetti in un nuovo modo di interpretare il ciclismo, come quello del gravel, in cui ci rivediamo e che ci ha contagiati proprio per la possibilità di portare chi pedala alla scoperta di nuovi territori e percorsi non ancora battuti“.

Il primo campionato italiano Gravel si svolgerà con l’importante sostegno di Cannondale e Alé Cycling e in collaborazione con FAR Gravel, manifestazione cicloturistica molto attesa che si svolge per il quinto anno consecutivo (nel 2021 ha avuto più di 600 iscritti) e che quest’anno è in calendario sabato 17 settembre 2022. La FAR Gravel, patrocinata dal Comune di Argenta che da anni lavora per la promozione cicloturistica del territorio argentano, prevede tre percorsi (50, 100 e 150 km) che consentiranno a chiunque di pedalare, con ogni tipologia di bicicletta, seguendo il proprio ritmo e le proprie inclinazioni. Per info e iscrizioni alla FAR Gravel (già aperte): www.fargravel.it.

Partenza ed arrivo saranno ad Argenta (Fe), a metà strada fra Ferrara e Ravenna, lungo il Percorso Primaro, vicina anche a Bologna ed inserita nel sorprendente contesto ambientale del Parco del Delta del Po e delle Valli di Comacchio.

L’organizzazione da parte di ExtraGiro dei primi campionati italiani Gravel, dopo la ricognizione dei percorsi avvenuta nei primi giorni di maggio con l’ex campione di ciclismo nonché Presidente della Struttura Tecnica Nazionale del fuoristrada, Massimo Ghirotto, Marco Selleri, Giuliano Collina e l’ideatore della FAR Gravel Raffaele Brunaldi, è stata ufficializzata dal Consiglio Federale FCI di Palmi dello scorso 12 maggio. Nel comunicato ufficiale della Federazione, parlando del mondo gravel, il Presidente della Struttura Tecnica del fuoristrada Massimo Ghirotto lo ha definito “una disciplina moderna e spettacolare“.

