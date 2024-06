ExtraGiro presenta BICI+: la tessera low cost ideata per la tutela dei ciclisti in città e degli spostamenti urbani

Marco Pavarini: “Contribuiamo a sostenere gli spostamenti in bicicletta con strumenti concreti e servizi a disposizione dei cittadini e delle aziende”.

Marco Pavarini: “Contribuiamo a sostenere gli spostamenti in bicicletta con strumenti concreti e servizi a disposizione dei cittadini e delle aziende”.

ExtraGiro ha aderito a BICI+ e sosterrà la diffusione di questa nuova Associazione, nata per migliorare concretamente il livello di sicurezza dei ciclisti urbani attraverso una serie di servizi inclusi nella Tessera Associativa. Tra questi, soprattutto, una copertura assicurativa di massima tutela per chi va in bici e in e-bike.



BICI+ è molto più di un progetto: fa parte della missione di questi anni per promuovere gli spostamenti in bicicletta di tutti i giorni e tutelare tutti i ciclisti, dalle famiglie ai cicloturisti. Per farlo, si lavora sul senso di “sicurezza”, che oggi rappresenta uno dei grandi freni all’utilizzo quotidiano della bici.



“Abbiamo sempre proposto servizi concreti per stimolare il cambiamento delle abitudini di mobilità – spiega Marco Pavarini, direttore di ExtraGiro insieme a Marco Selleri – e anche con Bici+ diamo uno strumento aggiuntivo alle persone ed alle aziende per incentivare l’uso della bici. Un tesseramento a soli 24 €/anno con il quale diamo coperture assicurative fondamentali e di livello assoluto per Responsabilità Civile, infortuni, spese mediche e diarie da infortunio. La struttura di tutele allì’interno di Bici+ è la migliore che siamo riusciti a strutturare al costo di un caffè al mese”.

Ma l’impegno di ExtraGiro nell’iniziativa è ancora più ampio: “La nostra presenza – aggiunge Pavarini – nasce anche per dare altri vantaggi ai tesserati, a partire dai nostri eventi e servizi che metteremo a disposizione della community di BICI+, come L’Etape by Tour de France, la formazione per mobility manager, le library educative sul nuovo codice della strada, e molto altro”.





COS’È BICI+

Bici+ è un’Associazione ideata per promuovere e tutelare tutti i ciclisti e gli spostamenti in bicicletta di tutti i giorni, attraverso una rete di servizi dedicati ai Tesserati.

A loro viene garantita una protezione di cui ogni cittadino, ciclista occasionale, dovrebbe disporre: una copertura assicurativa dedicata a chi va in bici e in e-bike, che tutela gli infortuni e garantisce rimborsi sulle spese mediche.

Bici+ è full digital: il tesseramento si realizza completamente online e in pochi minuti si accede alla propria area riservata, in cui si trovano i contenuti e le convezioni riservati ai membri di Bici+.



L’Associazione è aperta a tutti i cittadini, alle famiglie ed anche ai minorenni. BICI+ ha creato un sistema di adesione dedicato alle aziende, che possono sostenere il progetto e tesserare i propri collaboratori all’interno di un sistema di Welfare, di incentivi al bike to work e, in generale, al benessere individuale generato dall’uso quotidiano della bici.

Il progetto assicurativo è stato realizzato da Consulbrokers, che si porta dietro una vasta esperienza nel campo assicurativo sportivo e del mondo del ciclismo.



EXTRAGIRO

ExtraGiro lavora in concreto dal 2020 per promuovere la mobilità in bicicletta come strumento di consapevolezza e rinascita economica.

Numerosi i format di servizi già ideati con questa impostazione: dal progetto di Mappatura e Toponomastica delle piste ciclabili, valso un premio agli ANCI Awards, ai corsi di formazione per i Mobility Manager, alla trasmissione tv Mobility Champions, passando per il noleggio di flotte di e-bike per le aziende ed altri progetti ad hoc.

Tra questi, anche l’organizzazione di eventi sportivi, tra i quali spiccano i Campionati del Mondo di ciclismo 2020 a Imola (valsi la “medaglia d’oro per l’organizzazione” dal Presidente del CIO Thomas Bach) e L’Etape Parma by Tour de France, è orientata alla valorizzazione dei territori dal punto di vista ciclistico e alla promozione dell’uso della bicicletta.

Il gruppo guidato da Marco Pavarini e Marco Selleri fa dell’utilizzo della bicicletta il punto di riferimento della propria attività.



Per info: https://biciplus.it/

Com. Stam. + foto