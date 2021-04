Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Extreme God Singer”, il nuovo singolo di Luky Black. Extreme God singer parla di un Amore con dei segreti confessati, lì dove anche ad un Dio cantante estremo viene la consapevolezza che quando finisce un rapporto il ghiaccio ricopre il cuore. T

anti petali di rose per far sentire bene la persona amata, ma poi tutto si chiude in un buio di confusione se non si arriva a compimento.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Nel brano parlo di quei momenti di intimità, dove si possono rivelare dei segreti che sono nel proprio cuore, e che possono essere infranti quando due amati si lasciano, dove si può essere ubriachi di petali di rose ma poi si cade in un buio di confusione dove il ghiaccio ricopre il tuo cuore. Si tratta di un brano in chiave disco e la voce richiama delle sfumature house».



Biografia

Luky Black ( Laki black) è un cantante mascherato, nato in una notte di luna piena, chiamata la luna dell’amore senza colpa. E’ un’artista che già da piccolo creava, e li piaceva molto la musica disco, infatti già in tenera età si ritrovò in discoteca, ne era la mascotte, e da lì partì per lui la passione per la musica .Nelle sue canzoni parla delle distrazioni dell’amore, e ne dà il giusto peso, perché l’amore può far soffrire molto. Il suo percorso non lo misura, non per la sua esperienza, perché quella è merce rara, daltronde essere un cantante per Luky (Laki) è uno step o altro traguardo, e arrivare da meta in meta è un passaggio. Lui è un cantante e suona unicamente il suo strumento, la voce, e una delle cose che lo rende molto contento è sentire le richieste dei bambini in radio, perché anche avendo uno stile anni 80 possiamo dire che è un suono moderno che può coinvolgere tutti. Un piccolo segreto, vorrebbe divenire un personaggio puramente radiofonico e non pensare ai live come qualcosa di indispensabile, anzi se ce ne saranno potrebbero essere molto interessanti e rari. Vuol far sentire la sua musica e mandare un messaggio, un messaggio d’amore, un amore senza colpa, amare ed essere soddisfatti dello stesso, rispettandosi e rispettare la persona amata.

