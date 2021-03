Al via #giottocoloralaricerca, la campagna di crowdfunding sulla piattaforma insieme.fondazioneveronesi.it

Milano – F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), icona dell’inventiva italiana nel mondo con i suoi prodotti sviluppati per l’espressione creativa di tutti, prosegue il suo percorso con rinnovato impegno verso il futuro. Uno sguardo di speranza che prende forma attraverso il supporto fattivo a quelle istituzioni che si adoperano nella costruzione di percorsi condivisi di crescita e creazione di valore soprattutto per le nuove generazioni.

Da qui il sostegno dal 2015 a Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che, mettendo in primo piano la cura dei bambini e degli adolescenti malati di tumore, tocca le corde più intime della mission aziendale. Un supporto – attraverso il marchio Giotto che da sempre accompagna la crescita creativa dei ragazzi – concretizzato con il finanziamento di una borsa di ricerca per la cura dei tumori infantili e che si consolida oggi con #giottocoloralaricerca, la campagna di crowdfunding a sostegno dell’oncologia pediatrica attiva sulla piattaforma insieme.fondazioneveronesi.it.

Da questa piattaforma ognuno può dare il via, in pochi semplici passi, alla propria raccolta fondi per sostenere la ricerca nella lotta ai tumori infantili e contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita e di nuovi protocolli di cura per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori terapie a disposizione. La condivisione sui propri canali social ne amplificherà la risonanza.

Punto di partenza dell’attività, i disegni creati dai bambini ospedalizzati di tutta Italia che, in occasione della Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile (15 febbraio), e grazie al prezioso supporto di AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologica Pediatrica), hanno ricevuto in dono colori e carta da disegno Giotto. Un foglio bianco dove, liberando la fantasia, hanno potuto dar forma ai propri desideri. Oggi queste creazioni – pensate per unire anche simbolicamente tutti i piccoli pazienti e far sentire loro la vicinanza di chi li sostiene – possono diventare l’immagine copertina della campagna di chi vorrà contribuire a dare alla ricerca un futuro a colori.

Link alla campagna: https://insieme.fondazioneveronesi.it/project/giottocoloralaricerca/

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. L’azienda, con un fatturato di 687,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557.

F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches.

Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti.

Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 9.500 persone.

Gold for Kids è il progetto di Fondazione Umberto Veronesi, nato nel 2014 per sostenere l’oncologia pediatrica e degli adolescenti. Un progetto che finanzia l’avviamento di protocolli di cura per garantire ai piccoli e giovani pazienti l’accesso immediato a migliori terapie per ogni forma di tumore, conformi ai più elevati standard internazionali. Allo stesso tempo vi è un grande impegno nella divulgazione scientifica per informare su questo tema in modo serio, accurato e sempre aggiornato. Fondazione Umberto Veronesi sostiene altresì eccellenti medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare il proprio lavoro allo studio di migliori e più efficaci terapie per la cura di tumori di bambini ed adolescenti, assegnando tramite bando pubblico borse di ricerca.

