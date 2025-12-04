FABI, soddisfazione per il rinnovo delle cariche in UNICA/UniCredit

Il coordinatore FABI Sicilia, Carmelo Raffa, esprime piena soddisfazione per l’esito delle votazioni relative al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di UNICA, la Cassa di assistenza dedicata al personale e ai pensionati di UniCredit.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Raffa – perché ai primi posti per il nuovo Cda risultano i candidati FABI Alessandra Muzzi, di Bologna, e Francesco Urso, di Agrigento. Un risultato positivo anche nel collegio dei Revisori, dove è stato eletto Andrea Corvisieri Ardesia di Catania».

Grazie a queste elezioni, conclude Raffa, i lavoratori e i pensionati siciliani potranno contare su una rappresentanza attenta e impegnata nella piena tutela assistenziale.

