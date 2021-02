Straordinario risultato per il nuovo singolo del cantante che è giudice di “All together now” e docente presso la scuola di musica “CPM” di Milano



MILANO. È disponibile in download su tutti i digital store e le piattaforme streaming, il nuovo singolo di Fabio Ingrosso, intitolato “Fuochi d’Artificio” (MMline Production Records). Un brano che è frutto del lavoro del cantante giudice fisso del programma “All together now”, in onda su Canale 5.



“Fuochi d’artificio” è stato arrangiato da Alessandro Branca, il piano è suonato da Davide Locatelli ed è prodotto e mixato da Simon Says, già produttore della cantante Gaia, vincitrice di “Amici 2020″. Il pezzo sta riscuotendo un grande successo e, ad oggi, sul canale youtube dell’artista, ha ottenuto quasi 150.000 visualizzazioni.



«Questo brano si accende e vive di contrasti – commenta Ingrosso –. È Capodanno, ma appena parte il countdown, i numeri diventano un doloroso flashback per una storia importante appena finita. Il ritmo diventa travolgente, il volume si alza, ma al 3, 2, 1, quando esplode la festa tra fuochi d’artificio e botti di Capodanno, le parole diventano una lama nel cuore: “Tutti ballano e io che maledico l’inizio che inizia senza te”>>.



Fabio Ingrosso è nome molto noto nell’ambiente dello spettacolo. Cresciuto tra Milano e Dallas (USA), il cantautore inizia la sua carriera artistica appena ventenne, accanto a Tosca nel musical “Sette spose per sette fratelli” della Compagnia della Rancia.

Collabora con gli Articolo31, cantando il brano “Due su Due” nel disco “Domani Smetto”, e partecipa alla scrittura di brani per i Gemelli DiVersi come “Icaro” e “Tu no”. Fabio è giudice fisso di “All Together Now”, programma tv condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale5. Ingrosso insegna presenza scenica al “CPM Music Institute” di Milano e tiene masterclass della stessa materia ad “AreaSanremo”. È associato ADAP e lavora come speaker sia in inglese che in italiano; ciò gli ha permesso di prestare la voce a moltissime campagne pubblicitaria televisive e radiofoniche (Apple, Mc Donalds’s, Pringles, Algida, Tim, Estathè). Dal 2006 al 2013, è voce ufficiale di MTV Italia e, ad oggi, lo è di Radio 105.



Fabio Ingrosso presenta, inoltre, eventi per le più importanti agenzie per aziende come BNP Paribas, Unicredit, Siemens, Edison, Campari, Luxottica. Per “Disney Italia”, è consulente linguistico delle serie TV “Disney English” e “Penny on M.A.R.S.”. Il suo singolo “Milano adesso scendo”, uscito a maggio del 2020, ha raggiunto 117mila stream su Spotify e si è classificato quattro settimane consecutive in vetta alla classifica degli artisti emergenti.

