Fabio Pinelli cerca riscatto a Reggello

Il pilota di Motor Zone ASD torna in gara sulle strade fiorentine, quarto appuntamento della Coppa Rally di Zona 6, condividendo la Hyundai i20 NG Rally2 di GB Motors con Michelangelo Mancini.

Buggiano – Si torna a fare sul serio, e Fabio Pinelli risponde presente alla chiamata della Coppa Rally di Zona 6, che sabato 17 e domenica 18 giugno manderà in scena il quarto round di campionato, sugli asfalti del 15° Rally di Reggello-Città di Firenze.

La gara fiorentina vedrà l’alfiere di Motor Zone ASD tra i candidati alle posizioni di vertice, con il pilota di Buggiano pronto a mettersi in evidenza a bordo della Hyundai i20 NG Rally2 di GB Motors, uno dei pochi esemplari presenti in Italia, dove alle note tornerà Michelangelo Mancini, in questa stagione già compagno di abitacolo per Pinelli in occasione del quarto posto assoluto al Ciocco.

Pinelli è reduce da un’ultima prestazione, all’Abeti, che ha lasciato l’amaro in bocca, e la gara nel Valdarno fiorentino si prospetta quale occasione perfetta per rilanciare le proprie ambizioni in ottica CRZ 6, vista la voglia di riscatto ed i risultati ottenuti, in passato, su queste strade, tra cui il secondo posto assoluto della passata edizione, sempre con Mancini sul sedile di destra.

“Sarà un weekend importante per il campionato – le prime parole di Fabio Pinelli – Vengo da un Rally degli Abeti che non è andato nel migliore dei modi, e Reggello dovrà essere l’occasione per risalire la china. È una gara che mi piace e dove mi sono sempre trovato a mio agio, pertanto le sensazioni della vigilia sono ottime e le motivazioni molto alte. Ho ancora del lavoro da fare, soprattutto su me stesso ed a livello di fiducia alla guida, mentre con la vettura e l’assetto sono a buon punto, grazie al supporto del team, sempre molto professionale. Questo weekend tornerà al mio fianco Michelangelo Mancini: visto il secondo posto colto insieme nel 2022, speriamo sia di buon auspicio per questa edizione!”

Il 15° Rally di Reggello-Città di Firenze si articolerà su due giornate di gara, con il sabato dedicato alle operazioni di verifica, seguito dallo shakedown, il test con le vetture da gara, che si disputerà sul primo tratto dell’unica prova speciale in programma nella prima tappa, la “Frantoio Santa Tea” di 14,74 km, che si correrà con il fascino della notte. Domenica 18 si disputeranno altre 8 prove speciali, tre passaggi su “Gaville” (2,70 km) e “Figline” (4,26 km) e due ripetizioni del tratto “Giusti e Torricelli” di 14,67 km, che porteranno quindi il totale delle sfide cronometrate a 9, per 64,96 km di distanza competitiva, su un percorso complessivo di 272,17 km. Partenza ed arrivo saranno a Cascia di Reggello, con la bandiera a scacchi che sventolerà dalle 18.17.

Nella foto (free copyright Andrea Giacomo Succi/Thomas Imagery): Fabio Pinelli in azione.

