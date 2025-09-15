Fabrizio Cormons è campione del mondo di Para-Trap in PT2 In PT3 Gabriele Nanni è d’argento

Brno (CZE) – È un’impresa straordinaria quella compiuta oggi a Brno (Repubblica Ceca) da Fabrizio Cormons che si è aggiudicato il titolo mondiale di Para-Trap nella categoria funzionale PT2 (atleti con disabilità agli arti inferiori).

Facendo valere una bella seconda giornata di gara, il cinquantenne di San Felice Circeo, che aveva vinto il titolo iridato già nel 2023, si è qualificato per la finale con 110/125: con il dorsale numero cinque dopo lo shoot-off di ingresso con il francese Maxime Logeon. La classifica parziale era dominata dallo slovacco Filip Marinov con 115/125 davanti al francese Cyril Delubac e al turco Bulent Colmek con 113 e al finlandese Vesa Jarvinen (112). Avvio tutto in salita per Fabrizio Cormons che nel primo round di cinque piattelli collezionava cinque zeri. Anche gli altri contendenti procedevano però con qualche difficoltà e a metà della serie di 25 piattelli che avrebbe decretato il sesto classificato Cormons era già tornato in partita: quantomeno in una posizione che scongiurava l’eliminazione al primo step. Ma la progressione positiva di Fabrizio Cormons procedeva e il paratleta pontino, scalando posizioni, accedeva al duello conclusivo con il francese Cyril Delubac con la certezza di conquistare almeno la medaglia d’argento. Il paratleta transalpino guidava la classifica e affrontava l’ultimo step di dieci lanci con due piattelli di vantaggio sull’azzurro. Ma al 45° lancio la prima sorpresa: Delubac mandava a vuoto il suo colpo e Cormons colpiva portandosi a ridosso dell’avversario per 35 a 36. Al 47° lancio ancora un errore di Delubac su un sinistro, ma Cormons polverizzava il suo centrale ed era parità a quota 38. L’ultimo colpo di scena si verificava al 50° lancio quando ormai si profilava lo shoot-off per l’assegnazione del titolo. Cyril Delubac mandava ancora a vuoto il suo colpo su un sinistro. Fabrizio Cormons disintegrava invece un mezzo destro e il paratleta del Dt Benedetto Barberini era campione del mondo per 40/50 a 39. Nel testa a testa tra la scuola francese e quella italiana che ha contraddistinto tutto il Mondiale di Brno sono stati i transalpini a centrare il titolo a squadre: con 322/375 la Francia ha preceduto sul podio di un solo piattello l’Italia di Fabrizio Cormons, Antonino Ventre e Alessandro Spagnoli.

“Non pensavo proprio di poter vincere dopo i cinque zeri iniziali. – Ha spiegato Fabrizio Cormons – Però dopo che mi sono salvato dall’eliminazione ai 25 piattelli ho capito che la gara era aperta e che potevo anche inventarmi un risultato incredibile. Ho creduto davvero nella vittoria soltanto quando con Delubac ci siamo trovati in parità. Quando poi Delubac ha sbagliato l’ultimo, mi sono detto: questo io non lo posso sbagliare. Dopo quei primi cinque zeri ero certamente avvilito, ma non rassegnato. In quei primi cinque lanci non ero riuscito a prendere il mio tempo tra il pull e lo sparo: dal sesto piattello, invece, ho allungato la voce per dare il pull e allora ho ritrovato il mio vero tempo di gara.”

Un altro risultato importante per l’Italia del Dt Benedetto Barberini è arrivato dalla categoria funzionale PT3 (atleti con disabilità agli arti superiori): in quella divisione il plurititolato Gabriele Nanni ha conquistato la medaglia d’argento alle spalle del sedicenne turco Erdem Madran. Era stato il paratleta di Sala Bolognese ad occupare la vetta della graduatoria al termine delle serie di qualificazione con un ottimo 120/125 davanti allo stesso Madran (111) e all’altro azzurro Mirko Cafaggi (109). Escluso Cafaggi al primo step dei 25 piattelli, la corsa per il titolo risultava circoscritta allo spagnolo Antonio Briňas Mora, al nostro Nanni e alla rivelazione della Turchia Erdem Madran. Il terzo posto di Briňas Mora spianava la strada al duello tra Gabriele Nanni e a Erdem Madran, ma l’azzurro già nelle fasi precedenti aveva concesso qualche piattello di troppo al giovanissimo avversario che si aggiudicava il titolo mondiale sul paratleta bolognese per 41/50 a 38. Gabriele Nanni, Mirko Cafaggi e Riccardo Collodet si sono laureati campioni del mondo a squadre con 315/375 davanti alla Spagna e alla Repubblica Ceca.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA TRAP

PT1: Giuseppe Arioli di Seriate (BG); Davide Fedrigucci (Fiamme Oro) di Urbino (PU); Maria Mirabile di Rometta (ME) ; Emilio Poli (Aeronautica Militare) di Gavardo (BS).

PT2: Fabrizio Cormons (Fiamme Oro) di San Felice Circeo (LT); Alessandro Spagnoli di Carrara (MS); Antonino Ventre (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) di Rosarno (RC); Giulia Vernata di Magione (PG).

PT3: Mirko Cafaggi di Faenza (RA); Riccardo Collodet di Carrara (MS); Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO).

Commissario Tecnico: Benedetto Barberini

Tecnico Federale: Riccardo Rossi di Alatri (FR).

