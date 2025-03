Fabrizio Corona, “Falsissimo nove”

FALSISSIMO LIVE, con Fabrizio Corona Domenica sera, 23 marzo 2025, Villa ReNoir ha ospitato un evento esclusivo intitolato “Falsissimo Live con Fabrizio Corona”.

La serata ha offerto agli ospiti l’opportunità di scoprire i segreti più nascosti del gossip italiano, grazie alla presenza del celebre guru dei misteri. Fabrizio, dopo l’unica data a Milano che aveva realizzato presso il teatro Nazionale di Milano, seguita da quella di Torino, è ritornato “in scena” , live, nella modalità a lui più consona: totalmente a ruota libera.

L’IMPRENDITORE SILVIO BERLUSCONI

Dopo le anteprime che Fabrizio ha voluto rilasciare e novità in esclusiva, non sono mancati momenti che ha voluto regalare al pubblico ricordando, l’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi e gli aneddoti che ha avuto con personaggi di spicco e di rilievo che negli anni ha incontrato. Per quanto lui stesso posso essere un personaggio, tanto criticato e chiacchierato, comico e intrattenitore al tempo stesso, ovviamente nel suo genere, ha voluto lasciare un messaggio di valore agli imprenditori, o chi è in procinto di diventarlo, ricordando l’importanza di seguire veramente quello che si vuole fare e che piace fare. L’importanza anche di cadere, le cadute sono inevitabili, per chiunque, ma quello che conta non è cadere, ma sapersi rialzare e a più riprese. Ci sono imprenditori che arrivano al massimo del loro potere, del successo, se così lo vogliamo chiamare , e di ricchezza, che come cadono, poi non sanno rialzarsi o comunque accusare il colpo per poi risalire o reinventarsi. Fa parte del gioco della vita, ma non per alcuni e pochi eletti. È così. inevitabilmente per tutti.

FABRIZIO CORONA A NUDO

Questa è stata l’immagine che Fabrizio Corona ha voluto dare di sé, a piede libero, rispondendo alle domande dei giornalisti e del pubblico, senza veli. Non sono mancate le battute sulle sue previsioni sempre chiacchierate, ma tra uno sketch improvvisato e riprese di aneddoti di vita vissuta, con nomi e cognomi di chi ha fatto parte anche del suo percorso di carriera, ha voluto ricordare di seguire e inseguire quello che veramente si desidera e si sogna. Non era sua intenzione fare da motivatore, quale non è, ma attraverso le sue esperienze di vita, le sue cadute, le sue riprese, i personaggi e le personalità con cui ha avuto a che fare, nel bene e nel male, raccontare la sua vita come se fosse, “tra amici”. Esattamente come lo stesso Paolo Renis, di Villa Renoir , ricordava più volte essendo ospite a “casa sua”. Questa è stata la prima live show di Fabrizio Corona, presso la splendida location Villa Renoir, alle porte di Milano. La prima, perché, dopo il successo di questa serata e le richieste di averlo nuovamente ospite in un altro contesto anche scenico più particolare, come Villa Renoir sa organizzare, lo vedremo molto presto in altri spettacoli, ma solo….per ora…..

Esclusiva….Villa ReNoir.

di Manuela Bresciani

