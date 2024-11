Fabrizio Mocata, tango made in italy

Il pianista e compositore italiano FABRIZIO MOCATA, figura di spicco del Tango internazionale, ha ricevuto una nomination ai 25° LATIN GRAMMY AWARDS insieme all’artista argentino FRANCO LUCIANI. La cerimonia, che si terrà il 14 novembre 2024 a Miami, rappresenta un momento di grande visibilità per l’Italia, che non vedrà solo Laura Pausini in lizza per un Grammy, ma anche questo duo interessante.

Il disco “TANGO CRUZADOS” di Mocata e Luciani è stato selezionato nella categoria “Mejor Album de Tango”, competendo per la vittoria insieme ad altri quattro finalisti. Quest’album rappresenta una fusione raffinata tra la tradizione del tango e una sensibilità musicale contemporanea, riflettendo l’abilità di Mocata di combinare il virtuosismo classico con influenze jazz e l’intensità dell’autentico tango argentino. L’album “TANGO CRUZADOS” è stato registrato tra Italia e Argentina, con il contributo del talentuoso contrabbassista Pablo Motta e una nota italiana che arricchisce il progetto: la cover di Lorenzo Moriconi e le registrazioni in Italia presso lo Studio Molino del Ronzone di Vinci, in collaborazione con i tecnici del suono Mario Costanzi e Alberto Piva.

La collaborazione tra i due artisti, nasce nel 2019 al Festival di Tango di Granada su intuizione del produttore Tato Rebora, ed ha già conquistato alcuni dei palcoscenici più influenti del mondo. Da Granada a Buenos Aires, fino ai più rinomati festival di tango, questo duo ha saputo regalare al pubblico interpretazioni potenti e intense, apprezzate da critica e pubblico. Per celebrare l’uscita del disco, Mocata e Luciani hanno intrapreso un tour che ha attraversato l’Italia e si è concluso in Argentina, con due eventi memorabili: un’esibizione al Festival de Cosquin, di fronte a 30.000 spettatori e una performance al Be Bop di Buenos Aires, il rinomato Blue Note argentino.

di Marika Prudenzano

Foto di copertina di Daniel Montoya