E’on line “Facce Nuove”, supporto di Italia Music Lab che mira a fornire un contributo economico a fondo perduto per lo sviluppo delle carriere dei giovani artisti under 25 che muovono i primi passi nel mercato musicale italiano.

Italia Music Lab è il nuovo hub, nato da un’idea di SIAE, per fornire supporto ai giovani music creator italiani. La missione del Music Lab è duplice: da un lato, sostenere i music creator sia all’interno del nostro mercato che nel loro percorso di promozione e sviluppo all’estero, dall’altro aumentare la loro consapevolezza sui meccanismi del music business e del diritto d’autore.

Possono presentare domanda di partecipazione sia gli artisti sia le realtà attive in ambito musicale. Gli artisti under 25 finanziati con “Facce Nuove” non dovranno aver già pubblicato più di 1 ep o 8 canzoni inedite, dovranno aver meno di 150.000 ascoltatori mensili sulle principali piattaforme streaming e non aver ricevuto ancora nessuna certificazione FIMI.

Saranno rimborsate le spese connesse alla creazione di nuove produzioni musicali inedite e alla loro promozione (mix, master, sala di registrazione, videoclip ):

produzione e stampa di nuovi singoli, ep, dischi;

produzione di videoclip;

produzione di foto promozionali;

produzione e stampa di merchandising;

redazione di biografia e cartella stampa;

promozione fisica o online;

acquisto di spazi pubblicitari fisici o online.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia l’artista stesso, il contributo massimo richiedibile sarà di 2.000 euro. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una realtà che svolge attività di produzione discografica, edizione discografica, distribuzione musicale e management, il contributo massimo richiedibile sarà di 10.000 euro.

Il termine per presentare i progetti è il 20 settembre 2021. Per saperne di più cliccare qui

