“Facciano rifiorire i quartieri popolari”

Il Progetto di riqualificazione di Sappusi per 8 milioni di euro del Comune di Marsala selezionato per il Festival Nazionale della Rigenerazione Urbana a Roma.

Il Parco della Salinella e le aree limitrofe di Sappusi, inclusa l’ex scuola Lombardo Radice, saranno oggetto a Marsala di una corposa riqualificazione per la quale l’Amministrazione Grillo ha ottenuto fondi Pnrr per 8 milioni di euro. Un investimento straordinario che, nel ridare decoro al popoloso quartiere, s’inquadra nel programma di rigenerazione urbana già avviato in Via Istria e ad Amabilina. Nelle scorse settimane se ne è accennato a Siracusa, nel corso della seconda tappa del Festival “Città in Scena”. Si tratta di un evento che mette in luce le tante iniziative volte a valorizzare e raccontare la forte capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie, che stanno contribuendo alla trasformazione sostenibile del nostro Paese. E proprio da Siracusa è venuta la conferma che il progetto del Comune di Marsala sarà presentato a Roma il prossimo dicembre, nel corso della tappa nazionale conclusiva dell’omonimo Festival. Il sindaco Massimo Grillo: “La riqualificazione del Parco della Salinella e del vicino quartiere Sappusi rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita in un’area ricca di storia, archeologia e bellezze naturalistiche. In pratica, si contrasta il degrado decennale della zona con interventi mirati di razionalizzazione degli spazi, recupero della sentieristica esistente e creazione di nuovi percorsi. Inoltre, sarà realizzato un anfiteatro in legno perfettamente integrato con l’ambiente circostante, destinato ad attività culturali ed economiche”. Ma un altro elemento fondamentale di questo progetto è la riqualificazione dell’ex scuola elementare Lombardo Radice, che sarà trasformata in alloggi di social housing, sottraendo un’altra area all’abbandono. Tutte azioni che miglioreranno l’accessibilità e la sicurezza del quartiere, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e vivibile per tutti. Conclude il sindaco Grillo: “A Roma avremo anche l’occasione per riaffermare che il recupero dei quartieri popolari non solo trasforma gli spazi fisici, ma anche le vite delle persone che vi abitano, contribuendo a creare comunità più resilienti e prosperose. E Marsala, cogliendo appieno le opportunità legate al Pnrr e ad altri fondi Europei, sta affrontando le sfide future mettendo al centro i propri quartieri popolari”.

