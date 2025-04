Faggioli apripista alla 32^ Salita del Costo

Ruolo inedito per il pluricampione fiorentino che porterà alla cronoscalata vicentina la NP01 Bardahl Pikes Peak Al suo fianco con vettura gemella ci sarà Degasperi che affronterà assieme a lui la gara americana a giugno

Cogollo del Cengio (VI) – Il pilota fiorentino sarà presente i prossimi 5 e 6 aprile nella prima gara stagionale in una veste decisamente inedita. Infatti aprirà la Salita del Costo in programma a Cogollo del Cengio (Vicenza) da venerdì 4 a domenica 6 aprile, non in gara bensì come apripista alla guida della Nova Proto NP01 Bardahl gommata Pirelli e motorizzata Emap con la quale affronterà la Pikes Peak International Hill Climb il 22 giugno. Lo seguirà nella parata anche Diego Degasperi con vettura identica e pronto anche lui per la trasferta d’oltreoceano assieme a Faggioli.

Il programma del week-end sarà inoltre fitto di appuntamenti con la partita della Squadra Nazionale Piloti Salite opposta alla Squadra Nazionale Piloti Rally – venerdì alle 18.45 allo Stadio comunale di Piovene Rocchette – e con la presentazione ufficiale del casco di Faggioli che Schuberth ha realizzato appositamente per Pikes Peak.

Il portacolori Best Lap ha voluto in qualche modo con queste iniziative dare anche ai suoi tifosi italiani la possibilità di vedere dal vivo la “macchina americana” prima che parta in direzione Colorado.

Informazioni e documenti al sito web www.salitadelcosto.it

