Famiglie al centro, corsi di formazione gratuiti per le famiglie e le persone con lo spettro autistico

Corsi di formazione gratuiti a Palermo, finanziati dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rivolti alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori del settore, ai volontari e a chiunque voglia saperne di più sul modo di gestire i comportamenti dei bambini e dei ragazzi con il disturbo dello spettro autistico.

Il progetto “Famiglie al centro”, promosso dalla cooperativa sociale Mediria, in partenariato con il centro giovanile Don Giuseppe Puglisi, offre corsi gratuiti, finanziati dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’obiettivo è quello di dare supporto psicologico e pratico alle famiglie e aumentare i processi di socializzazione e autonomia delle persone con autismo. Per iscriversi inviare una mail a iscrizionicorsiabamed@gmail.com

“La pianificazione dei corsi prevede 30 ore in presenza e 30 ore di tirocinio on line – spiega Leandro Lago, analista del comportamento e direttore dei Centri Elle Aba Palermo -. I corsi sono rivolti a tutti coloro che hanno voglia di apprendere metodologie di miglioramento rispetto all’Applied Analysis nell’ambito delle sindromi autistiche”.

Loreta Lipari, presidente di Elle Aba Palermo e analista del comportamento, sottolinea le attività di supporto che si svolgono quotidianamente al centro. “Ci occupiamo di riabilitazione – spiega Lipari – e diagnosi del disturbo del neurosviluppo con terapie cognitivo-comportamentale, logopedia, psicomotricità, interventi assistiti con gli animali. Seguiamo anche gli adulti nel Centro diurno dove tanti ragazzi, con sviluppo del neurosviluppo o con lo spettro autistico, hanno modo di socializzare e intraprendere processi di autonomia”. Martina Fiore, assistente sociale e componente della cooperativa Mediria, sui corsi per tecnico Aba aggiunge: “Danno a tutti una formazione tale da poter comprendere e gestire quelli che sono i comportamenti-problema”.

Intervista a Leandro Lago, Loreta Lipari e Martina Fiore

(Nella foto da sinistra Daniele Iraci, Martina Fiore, Loreta Lipari e Leandro Lago)