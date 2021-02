I Familienhotels Südtirol, le 25 strutture specializzate nella vacanza per la famiglia, propongono per la stagione invernale numerose attività sulla neve per grandi e piccini. Circondati dalla bellezza dei panorami alpini dell’Alto Adige, le famiglie possono vivere una vacanza attiva e divertente, con un’ampia offerta di escursioni guidate, giochi e tutti gli sport invernali.

In ogni Familienhotel la cura e l’attenzione alle esigenze dei propri ospiti e l’offerta di un ambiente confortevole, sono al primo posto, assieme al rispetto delle norme di igiene e sicurezza.



Alto Adige (BZ) – Godersi la natura, giocare e fare sport sulla neve con tutta la famiglia. Nei Familienhotels Südtirol, le 25 strutture specializzate nell’ospitalità della famiglia, l’inverno è sinonimo di divertimento e avventura all’aria aperta. Sci, escursioni guidate, slittino, pattinaggio: sono tante le opportunità per vivere a pieno la vacanza invernale in Alto Adige e i Familienhotels sanno offrire programmi e servizi ad hoc per grandi e piccini, per principianti ed esperti. Ogni giorno trascorre all’insegna dell’avventura, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.



Tra i 25 Familienhotels Südtirol, gli amanti del divertimento sulla neve possono contare su alcune strutture allocate direttamente sulle piste da sci o situate nelle loro immediate vicinanze.

Il Familienhotel Alpin nella Val di Fleres a Colle Isarco, si trova a soli 150 metri di distanza dal comprensorio sciistico Ladurns: qui i più piccoli possono imparare a sciare in compagnia di maestri esperti e divertirsi grazie alla presenza di animatori presso il Kinderland “Fichti” l’asilo sulla neve di 5000 m², mentre i più grandi si rilassano o si scatenano sulle piste. Poco distante dall’hotel, anche la pista di pattinaggio naturale di Colle Isarco, adatta a pattinatori di ogni età.

Vivere un inverno dinamico e divertente, immersi nella natura incontaminata, è possibile anche nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, a Trafoi, al Familienhotel Bella Vista. Proprio di fronte alla struttura, infatti, si snoda una pista da sci per principianti: mentre i bambini seguono la lezione, i più grandi possono prendersi una pausa e rilassarsi sulla terrazza panoramica con vista sull’Ortles. A Solda, paradiso dello sci alpino, si trova la singolare area sciistica su ghiacciaiocon 40 km di piste, un funpark e la più grande seggiovia a fune del mondo che conduce a 3000 metri di altitudine. Qui sorge il comprensorio Ortler Skiarena, con 18 chilometri di piste per tutti i livelli e tutte le età. Il Familienhotel Bellavista propone alle famiglie anche avventurose escursioni guidate con le ciaspole, slittate notturne al lume delle fiaccole e l’opportunità di sciare con Gustav Thöni, campione di sci, che con la sua famiglia gestisce l’hotel stesso. Chi vuole emozionarsi fra divertimento e panorami mozzafiato, può provare la pista naturale da slittino di Trafoi, lunga 5 km su un dislivello di 310 m.

A Selva di Val Gardena, in posizione soleggiata e tranquilla, il Family Hotel Biancaneve si affaccia sulle piste da sci del comprensorio Sellaronda. Una vera comodità per tutta la famiglia, che può entrare ed uscire dalla struttura con gli sci o le ciaspole già ai piedi. Per gli amanti dello sci di fondo c’è il Centro di Fondo di Vallunga, le cui piste, di varia difficoltà, hanno un dislivello compreso tra i 20 e i 200 metri.

Il Familienhotel Sonnwies a Luson, accoglie la famiglia in un paradiso naturale attrezzato per gli sport e il divertimento sulla neve: una pista per principianti lunga 990 m con skilift privato, pista per slittino, pista di pattinaggio professionale, parco sulla neve con scivoli e tappeto magico. L’hotel inoltre offre ai suoi ospiti skipass gratuito, corsi di sci ed escursioni guidate. L’area di Luson è nota per le piste da slittino naturali: sulla Plose si trova la più lunga dell’Alto Adige con ben 10,5 km di discesa.



Nei Familienhotels Südtirol anche in inverno la famiglia non ha tempo per annoiarsi e può davvero godersi tutta la bellezza della natura innevata in tanti modi diversi.

Scopri tutti i 25 Familienhotels Südtirol e le informazioni sulle norme di sicurezza:

https://www.familienhotels.com/it/informazioni/sicurezza-e-igiene/100-0.html

Com. Stam.

Ph © Familienhotels Südtirol Hotel Bella Vista (Alex Filz)