Act, Alaimo e Giarrizzo (M5S): nostro emendamento prevede agevolazioni fiscali per formazione nel settore innovazione, digitalizzazione e autoimpresa per giovani under 18

ROMA – “Agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni nel settore dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’autoimprenditoria. Una misura rivolta ai giovani under 18 e nata con la volontà di sostenere la spesa delle famiglie nel nostro Paese per la formazione dei propri figli. È quanto prevede un nostro emendamento appena presentato alla Camera dei Deputati al Family Act”. Così, in una nota congiunta, il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera Andrea Giarrizzo e la deputata Roberta Alaimo che già da tempo stanno lavorando a misure volte sostenere e rilanciare il lavoro e la formazione professionalizzante giovanile.

“Stiamo spingendo molto su questo fronte visto l’enorme valore che rivestono tali percorsi di formazione, sia per il futuro professionale dei giovani che per la crescita dei territori, offrendo nuove frontiere per il rilancio delle carriere dei giovani, essendo molto vicini alle realtà imprenditoriali locali e legando le esigenze di quest’ultime con i propri percorsi formativi”- concludono Giarrizzo e Alaimo.

Com. Stam.