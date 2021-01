Esce venerdì per Dischi Fantasma, Fantasma, il singolo di debutto del misterioso progetto collettivo che porta il nome Santa Rosalia. Un brano senza genere, senza volto e lontano da ogni scena musicale che rappresenta un nuovo inizio, narrando una storia d’amore sospesa nel tempo che rimane in costante ricerca di sicurezze. Un amore vero che avrebbe seguito anche dopo la vita che conosciamo, superando paure ultraterrene. Per tutti i romantici che non credono ai finali definitivi.

Santa Rosalia non esiste in senso materiale, si impersonifica nella musica che ascolterete rimanendo priva di corpo. Per lei, la forma non ha alcun valore. Il suo impegno rimane fedele alla scrittura dei testi e delle musiche che hanno come compito quello di proteggere le anime tormentate dalla malinconia.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con un rappresentante del collettivo.

Un brano senza genere, senza volto, lontano da ogni scena musicale”. In effetti nel brano ci sono elementi che lo avvicinano a parecchi stili (da alcuni elementi pop, ad alcuni elementi trap, ad alcuni elementi elettronici) ma senza che qualcuno di loro prenda il sopravvento. Come avete unito le varie influenze senza alterare gli equilibri del brano?

Abbiamo escluso tecnicismi, tattiche e studi, utilizzando soltanto il nostro cuore ed i nostri sentimenti spingendoli al massimo. Senza curarci del possibile risultato. Ciò che ne è venuto fuori è “Fantasma”.

Cosa rappresenta per voi Santa Rosalia che avete scelto come nome d’arte per il progetto?

Santa Rosalia è la santa per eccellenza. Bella, floreale ed unica. Rappresenta una delle nostre città preferite al mondo. Viaggiamo tanto e tra le città che abbiamo visitato, Palermo con la sua Santa rimane senza dubbio fra le migliori per motivi che tra l’altro non riusciremmo a spiegare.

Qual è il quadro rappresentato nella copertina del nuovo singolo, Fantasma? Ci raccontate qualcosa in più su come l’avete scelto?

Semplicemente una rappresentazione originale della vera Santa. Volevamo renderle omaggio.

La voce che canta il brano e l’atmosfera in sé del sound rendono il tutto un po’ spettrale, come se effettivamente a cantare il testo fosse il fantasma del titolo. È un fantasma di quelli che mettono paura nei romanzi gotici o più un fantasma romantico che si strugge per una pena?

E’ un fantasma che si strugge per amore. Un fantasma che non ha trovato amore in vita. Un fantasma cosi dolce che non riesce a attraversare i cieli per la troppa umiltà e non riesce a scendere all’inferno per la troppa paura, rimanendo quindi nel mondo terreno alla ricerca di quell’amore che però, non arriverà mai.

Come si muove sui social media un progetto che ha il nome di una santa e una presenza fantasmatica?

E’ difficile. Non possiamo condividerlo personalmente, ne comunicarlo ad amici e parenti. Non possiamo far niente. Per questo ci siamo affidati all’ufficio stampa e ad alcune tattiche promozionali. Sennò non riusciremmo a far sentire la voce di questa Santa in pena per amore.

A livello di influenze, cosa stavate ascoltando, guardando e leggendo durante la scrittura di questo brano?

Un film di Lowery, indovinate quale!

Non sappiamo nulla del vostro background, ma potete dirci qualcosa in più del vostro futuro?

Speriamo che il futuro sia roseo. Che andremo avanti tra un orecchio e l’altro. Che la nostra santità musicale possa convertire qualcuno e che qualche chiesa si possa aprire in nostro onore.

La produzione artistica del brano è di Daniele Carnevale.

