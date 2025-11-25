Farmacovigilanza e dispositivovigilanza. L’Asp di Catania rilancia la formazione per la MedSafetyWeek 2025

L’iniziativa, ospitata al Presidio Ospedaliero di Acireale, punta a rafforzare la cultura della sicurezza clinica e a promuovere la segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci e degli incidenti con dispositivi medici.

Acireale – In occasione della MedSafetyWeek 2025 (3–9 novembre), la campagna mondiale promossa dall’Uppsala Monitoring Centre (UMC), il Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania organizza per il secondo anno il corso di formazione “MedSafetyWeek: focus aziendale sulla sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici”.

L’appuntamento, fortemente voluto dalla Direzione Strategica, è in programma martedì 26 novembre, a partire dalle ore 9.00, nella Sala Convegni “Rino Nicolosi” del Presidio Ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale.

La MedSafetyWeek, che nel 2025 ha celebrato il suo decimo anniversario, promuove la segnalazione delle sospette reazioni avverse ai farmaci (ADRs), coinvolgendo operatori sanitari e cittadini in un’azione condivisa di miglioramento della sicurezza terapeutica.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa dell’Asp di Catania, pensata per rafforzare la cultura della sicurezza clinica e favorire una maggiore attenzione alle segnalazioni di ADRs e agli incidenti collegati ai dispositivi medici.

Il corso è rivolto a medici di medicina generale e specialisti, infermieri e farmacisti, sia ospedalieri sia territoriali, e offre indicazioni pratiche e aggiornate sulle procedure di farmacovigilanza e dispositivovigilanza.

Aprirà i lavori del corso il direttore del Dipartimento del Farmaco, Maria Anna D’Agata.

Il programma formativo prevede quindi gli interventi di Filippo Drago, docente di Farmacologia all’Università degli Studi di Catania; Paola Maria Cutroneo, dirigente farmacista del Centro referente per la segnalazione spontanea organizzata, dell’UOSD Farmacologia clinica dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina; Gianluca Trifirò, docente di Farmacologia all’Università di Verona; Alessandro Oteri, dirigente responsabile dell’UOB S.7.1-Centro regionale di Coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza della Regione Siciliana; Sergio Lombardo, medico di medicina generale; Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia.

Interverranno anche i referenti aziendali dell’Asp di Catania: Francesco Pappalardo per la farmacovigilanza, Ester Garaffo e Carla Sapienza per la dispositivovigilanza.

