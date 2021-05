Giovedì 6 maggio è andata in onda la prima puntata di Fashion Diva, il primo talent show tutto al femminile dedicato al mondo delle Fashion Blogger, prodotto da Incontri Production in collaborazione con Los Sclavo.

Nove concorrenti, scelte tra migliaia di video provino giunti in redazione, sono state scelte per sfidarsi in prove dedicate al mondo della moda e dei social media. Chi mostrerà di avere maggiori abilità in questo campo, si aggiudicherà il titolo di vincitrice assoluta della trasmissione, oltre che diventare testimonial della campagna estiva della nuova collezione Los Sclavo, partner del programma. A condurre il talent show è Rossella Di Pierro, mentre a vigilare attentamente sull’operato delle concorrenti una giuria di settore composta da: Thomas Incontri, in veste di Presidente di Giuria, che come conduttore televisivo, formatore in comunicazione e Direttore della sezione TV del Film Festival Internazionale di Milano, darà un suo giudizio sulle capacità di esibirsi e stare davanti alla telecamera. Ad accompagnarlo in questo viaggio saranno Martina Ragozza, influencer e attrice nei video del duo comico I Pantellas, e Sofia Giaele De Donà, reduce da una nota trasmissione di Realtime e appassionata da sempre di moda. Martina si occuperà di dare un giudizio più inerente all’utilizzo professionale dei social, mentre Sofia, ora sulla cresta dell’onda con un marchio di abbigliamento tutto suo, darà un suo parere in materia di moda. La triade è pronta a scovare la vincitrice: solo una infatti si aggiudicherà il premio finale, nonché il titolo di Fashion Diva. Delle prime tre concorrenti Franchesca Tejada, Roberta Freni e Giulia Sara Carolina Ameglio, abbiamo già la prima fashion blogger che vola dritta in finale: è Roberta Freni infatti a conquistare la giuria con le sue abilità.

Curiosi di conoscere le altre protagoniste? Seguite Fashion Diva tutti i giovedì alle ore 20:00 in prima visione assoluta su Go-TV Canale 163 del dtt.

Vi siete persi le puntate? Potete rivederle sul canale Youtube di Incontri Production.

Com. Stam.

Franchesca

Giulia

Roberta

Giuria