“Favole da incubo”: cronaca nera a teatro, in uno modalità non convenzionale, come solo Roberta Bruzzone è in grado di portare in scena.

Domenica 3 agosto 2025, l’Anfiteatro del Vittoriale ha ospitato l’appuntamento teatrale “Favole da incubo”, interpretato da Roberta Bruzzone, celebre criminologa e psicologa forense, durante il Festival del Vittoriale

Un monologo intenso che ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Bruzzone, ha presentato alcuni dei casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni, coinvolgendo il pubblico presente e facendolo riflettere sulle dinamiche tossiche di relazioni, relazioni di qualsiasi genere.

Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, la criminologa ha proposto un’analisi lucida e necessaria, volta a identificare e mettere in discussione modelli sociali che spesso limitano il ruolo delle donne, condannandole a dinamiche di dipendenza affettiva e isolamento psicologico

Voce e stile narrativo

Roberta Bruzzone ha alternato narrazioni personali, dati scientifici e riflessioni psicologiche in un’ora e quaranta di performance. Senza giudizi, ma con fermezza, ha invitato il pubblico a riflettere su come la cultura di genere possa alimentare violenza e manipolazione affettiva. La critica ha descritto “Favole da incubo” non come uno spettacolo teatrale convenzionale, ma come un vero e proprio viaggio nell’abisso della mente umana e della società moderna, capace di scuotere le coscienze e promuovere un cambiamento culturale profondo.

Il messaggio centrale — che la presa di coscienza è il primo passo per sradicare stereotipi interiorizzati — ha trovato molto riscontro nel pubblico, confermando l’importanza di iniziative culturali con forte valenza sociale. L’evento di domenica 3 agosto al Vittoriale è stato molto più che un semplice monologo: è stato un incontro con la verità dolorosa di alcune tragedie reali, raccontate con rigore, passione e responsabilità. Un’occasione per riflettere sul ruolo della cultura, dei media e del linguaggio nella costruzione di narrazioni che possono influenzare – positivamente o negativamente – il nostro vivere quotidiano.

“Favole da incubo”, non termina qui, ma prosegue con il tour teatrale in tutta Italia.

Qui le prossime date tour 2025

4/08 Breno (BS)

6/08 Albissola Marina (SV)

08/08 Ferento ( VT)

16/10 Lodi (MI)

2026:

7/03 Colle Val D’Elsa (SI)

15/03 Aprilia ( LT)

di Manuela Bresciani

Foto e video liberi da copyright