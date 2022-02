Favolose le ultime creazioni della stilista Todaro

Palermo – Come già preannunciato, nei giorni scorsi presso la Sala Diamante Sposa, la stilista internazionale Ivana Todaro, titolare della

“Diamante Sposa Haute Couture in the World”, ha presentato la sua nuova collezione di abiti da cerimonia corredati da originali e splendidi accessori indossati dalle giovanissime ed esperte modelle Clizia Giamporcaro, Rosy La Porta e Alessia Perdon.

-abito a sirena con tre balze di tulle turchese e panna, con cinta lavorata con swarovsky,fiori e pietre preziose, taglio latrale con applicazioni fiori macramè e manica a campana con piume a cascata;

-abito taglio in vita aderente, corto con pizzo macramè con scollatura a cuore, piume in vita con cintura;

-abito a sirena turchese con scollatura a schiera lavorata con pietre preziose e tre fasce fondo schiena lavorate;

-tubino aderente in pizzo francese avorio con smerlo sull’orlo e cintura lavorata in swarovsky, con manica a campana, tutto lavorato a mano;

-abito a campana con balza a svasare e corsetto in macramè trasparente con smerlo sul punto seno e cintura in swarovsky.

Alla fine del servizio video fotografico, realizzato da Aldo Di Vita di “Arte dell’Immagine”, è stato offerto un ricco rinfresco a base di vari pasticcini e bibite. Per evitare assembramenti il pubblico non è stato ammesso e le uniche persone presenti erano il giornalista accreditato Franco Verruso e l’assistente tecnica e truccatrice professionale Giovanna Spatola che, regolarmente muniti di mascherina, osservavano la distanza di sicurezza. L’instancabile stilista Todaro nei prossimi giorni organizzerà altri servizi fotografici che si svolgeranno anche in alcuni luoghi caratteristici di Palermo e prevista, inoltre, la realizzazione di un cortometraggio. Quindi andrà a Milano dove recentemente ha inaugurato una nuova sede operativa in Via Montenapoleone e in occasione della “Fashion Week”, il prossimo 26 febbraio, è stata invitata al Palazzo dei Cavalieri.

Com. Stam.