FCI e Castelli ancora insieme fino al 2028

Venerdì 20 dicembre 2024 si è scritto un nuovo capitolo di una partnership storica che pulsa di passione e orgoglio per lo sport italiano. Castelli e la Federazione Ciclistica Italiana rinnovano il loro legame per altri quattro anni: lo scorpione continuerà a vestire la Nazionale fino al 2028. Dal 2010, Castelli è il marchio che accompagna con fierezza i successi della Nazionale italiana.

In questi anni, l’eccellenza del marchio Castelli ha brillato sui più grandi palcoscenici: dall’oro olimpico di Elia Viviani nell’omnium maschile a Rio 2016, ai trionfi mondiali del 2021 nelle Fiandre con Filippo Ganna (cronometro maschile élite) ed Elisa Balsamo (prova in linea femminile). A questi si aggiungono le memorabili medaglie nelle competizioni internazionali su pista, come l’inseguimento a squadre, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e la madison femminile che ha incoronato campionesse olimpiche Chiara Consonni e Vittoria Guazzini a Parigi 2024.

Alessio Cremonese, CEO di Manifattura Valcismon, esprime con entusiasmo l’orgoglio di vedere il logo dello scorpione come simbolo del ciclismo italiano: “Quando pensiamo all’Italia del ciclismo, pensiamo a Castelli. Continuare a rappresentare il nostro Paese ci riempie di gioia. Non è solo una questione di marchio o innovazione, ma di passione per lo sport italiano. Vogliamo alimentare questa passione, vedere gli italiani vestiti in azzurro e con la bandiera tricolore lungo le strade, e contribuire a nuovi successi che arricchiscano un palmarès già straordinario. Con determinazione, puntiamo a portare ancora l’Italia sul tetto del mondo, plasmando il futuro del ciclismo con una continua ricerca di innovazione”.

Il presidente Cordiano Dagnoni: “Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con un marchio che da anni rappresenta l’eccellenza del ciclismo italiano. Un rinnovo che è un segno di fiducia reciproca e di un impegno costante per portare la Nazionale verso nuovi successi, indossando prodotti all’avanguardia, fondamentali per raggiungere traguardi ambiziosi. Con Castelli condividiamo la passione per lo sport e l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a scrivere insieme nuove pagine di successo per il ciclismo azzurro”.

Sul fronte dell’abbigliamento, Castelli si conferma all’avanguardia. Dalle prove a cronometro alle distanze più lunghe, gli atleti azzurri continueranno a vestire prodotti di punta che offrono vantaggi in aerodinamicità e leggerezza, e comfort senza precedenti in gara e in allenamento. Tra questi, la nuova maglia Aero Race 8S, il body Sanremo S Speed Suit e la giacca Gabba R. Anche l’impegno verso la sostenibilità è una priorità: molti dei capi forniti sono realizzati con tessuti in fibre riciclate ad alte prestazioni. Con questa scelta, Castelli e la Federazione Ciclistica Italiana dimostrano che prestazioni e rispetto per l’ambiente possono andare di pari passo. Insieme, Castelli e FCI guardano avanti, pronti a scrivere nuove pagine di gloria e a ispirare il ciclismo italiano verso traguardi sempre più ambiziosi.

