FCI e Zerosbatti insieme per la sicurezza dei ciclisti

Roma – La Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con ZEROSBATTI, rafforza il proprio impegno per la sicurezza dei ciclisti offrendo a tutti i tesserati un servizio di tutela legale completamente gratuito in caso di incidente stradale.

Grazie a questa iniziativa, tutti i tesserati FCI avranno accesso all’assistenza legale di ZEROSBATTI, senza alcun costo aggiuntivo, per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti a seguito di incidenti causati da veicoli terzi o da cattiva manutenzione stradale.

Un passo fondamentale per chi pedala ogni giorno

Se da un lato abbiamo il dato positivo del numero di ciclisti in costante crescita, dall’altro la situazione sulle strade vede anche un aumento degli incidenti. Pertanto, la tutela di chi pedala rappresenta una priorità assoluta, e FCI si rende parte attiva.

Disporre di una tutela legale specializzata, come quella offerta da ZEROSBATTI, significa non trovarsi soli nel momento più difficile e, soprattutto, non rimanere vittima una seconda volta. La gestione del sinistro richiede tempestività e alta competenza per far valere i propri diritti. Il primo passo, ricostruire la dinamica dell’incidente, richiede un intervento immediato e competente. È qui che il supporto di esperti del settore può fare la differenza, garantendo un’assistenza concreta e mirata, senza alcun onere per il ciclista, qualora controparte nell’incidente non sia un tesserato FCI, una società affiliata o nel caso in cui sia già operante la polizza di Tutela Legale sottoscritta, a garanzia di alcune categorie di tesserati, dalla Federazione Ciclistica ltaliana.

Cosa fare in caso di sinistro?

ZEROSBATTI ha elaborato un protocollo in 5 passi fondamentali per gestire correttamente la situazione:

– Chiamare le forze dell’ordine e l’ambulanza (112)

– Fare foto e video di tutto ciò che si può

– Prendere nota dei testimoni

– Compilare il Modulo CAI (in caso di incidente con un altro veicolo)

-Contattare immediatamente ZEROSBATTI:

sinistri@zerosbatti.it

+39 351 5812582

Attiva dal 1° agosto 2023, questa iniziativa incrementa e supporta le tutele già previste dal tesseramento FCI. In caso di sinistro, ZEROSBATTI assiste i ciclisti nella richiesta di risarcimento danni, fornendo un supporto legale dedicato e completamente gratuito, qualora controparte nell’incidente non sia un tesserato FCI, una società affiliata o nel caso in cui sia già operante la polizza di Tutela Legale sottoscritta, a garanzia di alcune categorie di tesserati, dalla Federazione Ciclistica ltaliana.

Una tutela concreta per chi sceglie la bici

Dal 2017, ZEROSBATTI – associazione senza scopo di lucro – opera con l’obiettivo di:

– Difendere e tutelare i ciclisti vittime di incidenti stradali

– Promuovere la sicurezza stradale

– Valorizzare la cultura dello sport

Questa collaborazione rappresenta un modello unico e virtuoso in Europa, un passo importante verso una maggiore giustizia e protezione per chi pratica lo sport del ciclismo, sia per agonismo che per pura passione.

Cordiano Dagnoni, Presidente FCI: “Confermare e rafforzare questa collaborazione significa continuare a dare un segnale concreto ai nostri tesserati: la sicurezza non è solo una priorità, ma un impegno costante. ZEROSBATTI rappresenta un supporto serio e competente, che affianca la Federazione in un percorso già avviato da tempo, ma ancora oggi necessario”.

Federico Balconi, Avvocato ZEROSBATTI: “Il nostro sport deve fare i conti con una cultura del non rispetto verso chi pratica ciclismo. FCI e ZEROSBATTI hanno scelto di assumersi la responsabilità di agire concretamente, chiedendo rispetto per atleti, corridori e amatori. Allo stesso tempo, sollecitano interventi legislativi più incisivi e un sostegno attivo da parte delle Istituzioni, per colmare un vuoto normativo che penalizza i ciclisti sportivi. L’obiettivo è allinearsi ai modelli europei più virtuosi, dove il ciclismo è riconosciuto e promosso come un autentico valore”.

Com. Stam. + foto FCI