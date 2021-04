UEC – Sono quattro gli italiani presenti nella varie Commissioni europee: il CT Dino Salvoldi (Donne), il vicepresidente federale Ruggero Cazzaniga (Strada), Lucia Trevisan (Paraciclismo) e Giorgio Baruffi (Giudici).

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo direttivo UEC che ha provveduto alla definizione delle Commissioni per il quadriennio 2021-2025. Folta, come sempre, la presenza dei dirigenti italiani negli organismi europei che avranno il compito di sviluppare il ciclismo nel nostro continente. In particolare sono stati nominati il CT della Nazionale femminile Dino Salvoldi (Donne), il vicepresidente FCI Ruggero Cazzaniga (Strada), Lucia Trevisan (Paraciclismo) e Giorgio Baruffi (Giudici).

“Si tratta della conferma della centralità del movimento italiano nel ciclismo internazionale ed europeo – ha detto il presidente FCI Cordiano Dagnoni -. Faccio i miei complimenti ai rappresentanti italiani e auguro a tutti buon lavoro”.

Tra le altre decisioni prese dal direttivo UEC anche l’assegnazione dei Campionati Europei Under 23 Junior Track 2021, ufficialmente assegnati ad Apeldoorn (Olanda ) dal 17 al 22 agosto, e la prima edizione dei Campionati Europei di BMX Flatland, il 3 e 4 giugno a Bochum (Germania). L’UEC ha inoltre confermato l’accordo con il Comitato Olimpico Europeo per includere MTB Cross-Country e BMX Freestyle Park nel programma dei Giochi Europei 2023, l’evento multisport in programma a Cracovia e Malopolska (Polonia) dal 21 giugno al 3 luglio.

Enrico Della Casa, Presidente dell’Union Européenne de Cyclisme: «Con la creazione di nuove Commissioni, possiamo ora dire che siamo entrati nella fase operativa, fedeli alla filosofia dell’UEC che è quella di essere al servizio delle Federazioni nazionali. I paesi rappresentati dai membri delle Commissioni per i prossimi quattro anni non sono meno di 30, a dimostrazione dell’entusiasmo e della spinta della nostra Confederazione e soprattutto della sinergia importante con il nostro movimento di base. Auguro buon lavoro ai membri delle nuove Commissioni, che ora avranno il compito e la responsabilità di dare il proprio contributo allo sviluppo del nostro sport in Europa».

Le nuove Commissioni

WOMEN

Presidente: Mrs Natalia TSYLINSKAYA (Bielorussia)

Componenti: Mrs Emma JOHANSSON (Svezia), Mrs Gema PASCUAL TORRECILLA (Spagna), Mr Edoardo SALVOLDI (Italia), Mr Antony McCROSSAN (Gran Bretagna – media representative

ROAD

Presidente: Mr Delmino PEREIRA (Portogallo)

Componenti: Mrs Agata LANG (Polonia), Mr Ruggero CAZZANIGA (Italia), Mr Andriy GRIVKO (Ucraina), Mr Umberto LANGELLOTTI (Monaco), Mr Marc TILLY (Francia).

TRACK

Presidente: Mr Jos SMETS (Belgio)

Componenti: Mrs Miriam WELTE (Germania), Mr Daniel GISIGER (Svizzera), Mr Martin LOLLESGAARD (Danimarca) , Mr Gabriel MENDES (Portogallo), Mr Pascal SERGENT (Francia)

MTB

Presidente: Mr Petr MAREK (Czech Rep.)

Componenti: Mrs Ivana RUSZKOWSKI (Croazia), Mr Tord Bern HANSEN (Norvegia), Mr Jurgen PAIL (Austria), Mr Pedro VIGARIO (Portogallo),

Cyclo-Cross

Presidente: Mr Peter PRIVARA (Slovacchia)

Componenti: Mr Edward COLLINS (Gran Bretagna), Mr Pascual MOMPARLER GUARDIOLA (Spagna),

BMX

Presidente: Mrs Jolanda POLKAMP (Olanda)

Componente: Mrs Katariina LAAKKONNEN (Finlandia), Mrs Martine LASCAUX-MARTINEZ (Francia), Mr Artis OZOLS (Lituania), Mr Pavel Pavlovich KOSTYUKOV (Russia), Mr Michel VERMEIREN (Belgio)

INDOOR CYCLING

Presidente: Mrs Marianne KERN (Svizzera)

Componenti: Mrs Veronika KRIPNEROVA (Czech Rep.), Mr Dimitri COVENT (Belgio), Mr Marco ROSSMANN (Germania)

TRIALS

Presidente: Frank CHASTEL (Francia)

Componente: Berend MEYER (Germania)

PARA-CYCLING

Presidente: Mr Alejandro MARTIN (Spain)

Componenti: Mrs Lucia TREVISAN (Italia), Mr Dennis HARLOV MADSEN (Danimarca), Mr Simon MEIJN (Olanda), Mr Jon PETT (Gran Bretagna), Mr Denis TOOMEY (Irlanda), Mr Tomislav ZADRO (Croazia)

COMMISSAIRES

Presidente: Mr Jakob KNUDSEN (Danimarca)

Componenti: Mrs Svetlana DENISENKO (Russia), Mrs Csilla TAM (Ungaria), Mr Giorgio BARUFFI (Italia)

SMALL COUNTRIES

Presidente: Mr Joe BAJADA (Malta)

Componenti: Mr Walter BALDISERRA (San Marino), Mr Camille DAHM (Lussemburgo), Mr Bjarni Már SVAVARSSON (Islanda)

DISCIPLINE OLIMPICHE

Presidente: Mr Jos SMETS (Belgio) – track Member

Mrs Jolanda POLKAMP (Olanda) – BMX

Mr Petr MAREK (Czech Rep.) – Mountain Bike

Mr Pavel Pavlovich KOSTYUKOV (Russia) – BMX Freestyle

Mr Alejandro MARTIN (Spagna) – Para-Cycling

Mr Delmino PEREIRA (Portogallo) – Road

