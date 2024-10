Federconsumatori Palermo: emergenza acqua e rifiuti, disagi e costi, come superarli

Se ne discute a Villa Niscemi, a Palermo, il 31 ottobre, dalle 9, con esponenti del mondo della politica cittadina ed esperti del settore

“Emergenza acqua e rifiuti, disagi e costi per il consumatore e come superarli” è questo il titolo e il tema attorno al quale ruoterà il convegno organizzato da Federconsumatori Palermo, giovedì 31 ottobre, a partire dalle 9, alla Sala delle carrozze di Villa Niscemi a Palermo.

“Il nostro obiettivo – spiega Giuseppe Lo Bello, presidente provinciale di Federconsumatori Palermo – è creare un tavolo permanente dove, chi paga, possa avere prontezza di come vengono spesi i soldi per avere un servizio. L’obiettivo è l’efficienza, l’efficacia, la qualità del servizio e dei prodotti forniti, per fare il modo che il cittadino viva una condizione di serenità e salubrità. La mancanza di acqua, in questa prospettiva, crea carenze igienico sanitarie non indifferenti e

mette in discussione l’economia cittadina, così come anche l’eccesso di rifiuti, non solo uccide il decoro e compromette l’immagine della città, ma crea anche danni alla salute dei cittadini. In più, tutto questo ha un costo eccessivo per le tasche comunali. E poi un paradosso: a Bologna, ad esempio, si paga meno Tari che a Palermo, eppure le strade sono pulite.A fronte di un servizio ottimale, quindi, c’è addirittura un costo inferiore. In più, siamo preoccupati anche per la discarica di Bellolampo che, prima o poi, ci farà pagare un prezzo altissimo dal punto di vista ambientale, perché il percolato prodotto da questa quantità di rifiuti può inquinare le falde acquifere”.

Al convegno interverranno: Caterina Natalotto, vicepresidente di Federconsumatori Palermo; Giuseppe Lo Bello, presidente di Federconsumatori Palermo; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Antonella Leto, Forum siciliano acqua e beni comuni; Alfio La Rosa, presidente regionale Federconsumatori Sicilia; Gaetano Grifasi, direttore ATI Palermo; Giovanni Sciortino, direttore generale Amap; Pietro Alongi, assessore all’Ambiente del Comune di Palermo; Federica Cocilovo, esperta ambiente di Federconsumatori Palermo; Aurelio Angelini, direttore della rivista Culture della sostenibilità; Giuseppe Todaro, presidente di Rap; Dario Fazzese, segretario Camera del Lavoro di Palermo; Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia; Fabrizio Ghidini, presidenza nazionale Federconsumatori.

CS