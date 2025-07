FederCUSI, applausi ed emozioni alla cerimonia di apertura della 32esima edizione delle Universiadi Estive

Sontuosa cerimonia d’apertura alla Reisen Arena. Luci, musica, fuochi d’artificio con la sfilata di oltre cinquemila partecipanti.

Il team azzurro, con i portabandiera Giulia Amore e Cosimo Bertini, è tra i più folti. Intanto, debutto delle italiane nella pallavolo: 3-0 sugli Stati Uniti. Oggi, volley, maschile e femminile, ginnastica ritmica, tuffi e pallanuoto femminile.

La sfilata e gli omaggi del pubblico. La Reisen arena di Duisburg ha ospitato dalle 18 alle 23.30 di ieri la cerimonia d’apertura della 32esima edizione delle Universiadi estive. L’Italia Universitaria è in gara ai giochi sportivi universitari anche a Berlino, Bochum ed Essen. Sono stati oltre cinquemila tra atlete e atleti, dirigenti e tecnici, tra i circa 8.500 accreditati ai giochi Fisu di Rhine Ruhr, provenienti da centocinquanta nazioni, che hanno sfilato in un contesto festoso e di amicizia. Applausi per la delegazione ucraina. Musiche techno, fuochi d’artificio, luci e numerosi artisti hanno arrichito la serata che si è aperta con la sfilata dei team intorno alle 20 e si è conclusa poco prima della mezzanotte. Alla celebrazione ha partecipato anche l’orchestra sinfonica di Duisburg. Di forte impatto l’esecuzione del Gaudeamus Igitur, l’inno della popolazione universitaria.

I portabandiera. La delegazione italiana ha avuto per portabandiera Giulia Amore e Cosimo Bertini. Fiorettista under 23, numerosi titoli continentali e mondiali, medaglie d’oro nel fioretto a squadre e individuali anche agli ultimi Europei di Tallin, Giulia Amore studia economia alla Bocconi. Studente di storia all’Università di Pisa, per Cosimo Bertini brillano il titolo di campione del mondo di sciabola Under 20, conquistato quest’anno a Wuxi in Cina.

Le parole del presidente. “Una cerimonia toccante, in particolare il passaggio sulla storia di quest’area industriale di Germania con le miniere rivisitate. Un indelebile patrimonio di storia, lavoro, cultura e sport” le parole di Antonio Dima. Il presidente di FederCUSI ha ribadito un concetto chiave: “Le Universiadi sono palestra e trampolino per le nuove generazioni. Ragazze e ragazzi che tra non molto, per la gran parte, saranno protagonisti nella gestione della cosa pubblica, dell’imprenditoria, dello sport”.

I risultati e le gare odierne. Ieri la pallavolo femminile si è imposta in tre set a zero sugli Stati Uniti. Oggi le ragazze allenate da Carlo Parisi, giocano alle 20 contro Taipei. In campo Oghosasere Omuruyi, oro alle Olimpiadi di Parigi 24 con l’Italia di Julio Velasco. In vasca alle 12.45 la pallanuoto femminile, guidata da Maurizio Mirarchi, sfida gli Stati Uniti. In campo a Essen anche scherma, spada maschile – in pedana Cosimo Bertini – e femminile, e ginnastica ritmica con Sofia Maffeis e Giulia Dellafiore. A Bochum sul parquet il basket azzurro nel 3×3, mentre a Berlino si apre la sessione dei tuffi con, tra gli altri, Stefano Belotti e Matilde Borello.

Com. Stam. + foto