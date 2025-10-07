FederCUSI, FIC e FICK incoronano il CUS Insubria vincitore del medagliere dei CNU di Canoa e Canottaggio 2025

A Sabaudia oltre 200 studenti-atleti, 19 Centri Universitari Sportivi, 141 medaglie assegnate in due giornate di gara.

Cala il sipario sul lago di Paola per i Campionati Nazionali Universitari di Canoa e Canottaggio 2025, un evento che, ancora una volta, si è distinto per l’ottima organizzazione, l’agonismo e l’atmosfera positiva. Il presidente FederCUSI, Antonio Dima, e il Segretario Generale, Pompeo Leone, ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per l’ampia partecipazione. La kermesse universitaria di Sabaudia (LT), iniziata sabato 4 e conclusasi domenica 5 ottobre, è stata segnata nella domenica da condizioni meteo avverse che hanno creato qualche difficoltà nella tarda mattinata, difficoltà superate grazie all’impegno degli addetti ai lavori e al consueto spirito di collaborazione che caratterizza gli eventi sportivi universitari.

Nel medagliere generale trionfa il CUS Insubria, che grazie al dominio nelle gare di canottaggio (22 ori, 1 argento e 0 bronzi) conferma la vittoria già ottenuta nel 2024 e nel 2023, aggiudicandosi anche il medagliere del canottaggio.

Al secondo posto si piazza il CUS Torino, con 7 ori, 6 argenti e 2 bronzi, che con lo stesso bottino si garantisce anche il primo posto nel medagliere della Canoa-Kayak.

Chiude il podio il CUS Pavia, che con un eccellente bottino di 31 medaglie (6 ori, 14 argenti e 11 bronzi) conquista il terzo posto del medagliere generale.



Nel complesso, sono state 141 le medaglie assegnate (48 ori, 48 argenti e 45 bronzi) e 19 i Centri Universitari Sportivi partecipanti, a testimonianza dell’ampia partecipazione e del livello tecnico crescente del movimento sportivo universitario.



Salutando questo evento che coniuga al meglio tradizione sportiva e formazione universitaria, cresce ora l’attesa per il prossimo appuntamento con i CNU di Tiro a Segno, in programma a Candela (Foggia) nel weekend del 18-19 ottobre 2025.

L’evento, organizzato dal CUS Foggia sotto l’egida FederCUSI e con la collaborazione tecnica della Unione Italiana Tiro a Segno, chiuderà ufficialmente il calendario 2025 degli eventi sportivi nazionali universitari, segnando la conclusione della 78ª stagione dei Campionati Nazionali Universitari.

