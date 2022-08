Federenergia Cisal, Daniele Ciulla nuovo referente provinciale Amap

Palermo – Sarà Daniele Ciulla il nuovo referente per l’area metropolitana di Palermo di Federenergia Cisal, la federazione della Cisal che rappresenta i lavoratori del settore elettrico, dell’acqua e del gas, con in particolare il ruolo di referente aziendale per Amap, la società che gestisce il servizio idrico del capoluogo siciliano e di altri 43 Comuni dell’area metropolitana per un totale di quasi un milione di abitanti.

“La Cisal si conferma sempre di più punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori sia del pubblico che del privato – dice Giuseppe Badagliacca, segretario Cisal Sicilia e commissario regionale Federenergia – Oltre a essere il primo sindacato al Comune di Palermo e in numerosi Comuni della provincia, la Cisal è da tempo una realtà consolidata anche nel mondo delle società partecipate. Daniele Ciulla ha le qualità e l’esperienza per difendere le istanze dei dipendenti all’interno di un’azienda strategica per lo sviluppo del territorio”.

“Ringrazio il segretario nazionale Francesco Cavallaro per la fiducia – spiega Ciulla – Amap è ormai una società che opera su scala metropolitana e ha dimostrato sul campo che il pubblico è perfettamente in grado di erogare servizi efficienti e puntuali a costi competitivi. Una realtà in costante crescita, grazie a importanti investimenti, e in cui i lavoratori sono decisi a giocare un ruolo attivo e partecipe”.

