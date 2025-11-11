Federico – Dismissione fermate Amat nel territorio della seconda circoscrizione

Palermo. ” Da alcuni giorni l’azienda AMAT è impegnata nella rimozione delle fermate degli autobus lungo il percorso della linea 1 del tram (Stazione Centrale – Forum), nonché in quelle strade in cui il servizio di trasporto pubblico non transita più. T

ale intervento era stato da me segnalato già nel luglio 2024, evidenziando come queste strutture, ormai prive di funzione, rappresentassero un ostacolo alla viabilità pedonale, in particolare in vie come Padre Pino Puglisi e via Portella della Ginestra, caratterizzate da marciapiedi stretti. In altre zone della circoscrizione, come il quartiere Sperone, le fermate in disuso erano diventate luoghi di bivacco nelle ore serali, con conseguenti disagi per la quiete pubblica e la sicurezza del territorio. L’intervento in corso rappresenta un passo concreto verso il decoro urbano e la riqualificazione degli spazi pubblici.”

Dichiarazione Giuseppe Federico