Federico: ” Torneo di calcio 3P, l’evento sportivo dedicato alla legalità “

Palermo. ” Abbiamo il piacere di invitare tutti i bambini e ragazzi interessati a partecipare a questo momento di sport e condivisione. Un evento sportivo dedicato alla legalità che si svolgerà il 18 novembre 2025 ore 15.00 presso il campo di calcio 3P (Padre Pino Puglisi) di Via Salvatore Cappello.

La manifestazione è promossa dall’associazione “Cuore che vede” Giuseppe Sclafani e dal sottoscritto nella qualità di presidente della Seconda Circoscrizione, in collaborazione con il Presidente della Commissione Speciale Legalità della Seconda Circoscrizione Giuseppe Guaresi e con il Consigliere Comunale di Palermo Tiziana D’Alessandro. “

Lo dichiara il Presidente della seconda Circoscrizione Giuseppe Federico

