Fenici “a tutta” nel round di casa di Carrera Cup a Vallelunga

Roma . Reduce dai due preziosi secondi posti celebrati sul podio di Imola due weekend fa, per Francesco Maria Fenici arriva la prova del nove definitiva sul circuito casalingo di Vallelunga, che nel fine settimana del 22 settembre ospita il quinto dei sei appuntamenti 2024 della Porsche Carrera Cup Italia. Per la prima volta in carriera il portacolori di FF Motorsport e testimonial di “Autosprint” si presenta al via del round capitolino da primo della classe al volante della 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma (prova casalinga anche per gli Autocentri Balduina) e gestita dal team Raptor Engineering. Fenici è l’attuale capoclassifica della Michelin Cup e le sfide attese sull’Autodromo di Vallelunga saranno fondamentali in ottica rincorsa al titolo in vista poi del gran finale che il prestigioso e agguerritissimo monomarca tricolore ha in programma a Monza in ottobre. Le accese bagarre sulla pista di casa in competizione con i tanti pretendenti alla corona non saranno però l’unico scenario in cui sarà protagonista: insieme a numerosi ospiti, infatti, il pilota laziale sarà impegnato in diverse iniziative-evento che coinvolgeranno anche i partner ufficiali nella celebrazione dei primi cinque anni di automobilismo della FF Motorsport, che lui stesso ha fondato, e nel lancio di alcune novità imprenditoriali.

Un penultimo atto stagionale che dunque “corre” intensamente sia fuori sia in pista, dove sul circuito che sorge a Campagnano di Roma il via al weekend di Carrera Cup Italia è fissato già per giovedì 19 settembre con il turno di test ufficiale in programma dalle 14.00 alle 18.00. Venerdì scattano le prove libere con sessione di 60 minuti a partire dalle 15.00, mentre sabato mattina alle 9.45 saranno i 40 minuti delle qualifiche a decidere gli schieramenti di partenza per le due corse del weekend. Gara 1 si disputa sabato alle 16.40 e a concludere il lungo fine settimana capitolino sarà gara 2 domenica alle 11.30. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn, anche in modalità gratuita (è sufficiente iscriversi nel sito ufficiale), e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Fenici dichiara in vista di Vallelunga: “Sarà una settimana davvero impegnativa per via dei vari appuntamenti pianificati, ma siamo pronti a scendere in pista con la grinta necessaria, anche se devo ammettere che è naturale ci sia un po’ di pressione. Primo perché è comunque la gara di casa, che è sempre molto sentita e in tanti verranno a condividere il weekend con noi; secondo perché stavolta ci arrivo da primo in campionato coinvolto nella lotta per il titolo. Quindi un po’ di attesa si percepisce, però certamente sono anche ultra-motivato e non vedo l’ora di indossare di nuovo casco e tuta e scendere in pista con la squadra. La parola d’ordine è rimanere concentrati e puntare a massimizzare il risultato marcando più punti possibile”.

Porsche CCI 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

