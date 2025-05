Fenici ad alto ritmo nell’esordio in Porsche Supercup a Imola

Il pilota laziale del team TDE entusiasta della sua prima esperienza nel massimo monomarca internazionale della Casa tedesca affrontato al volante della 911 GT3 Cup del team TDE nel weekend della F1. E ora sale l’attesa per la tappa casalinga della Carrera Cup Italia a Vallelunga il 6-8 giugno

Imola. E’ un Francesco Maria Fenici su di giri di ritorno dall’esordio in Porsche Supercup, che nel weekend ha disputato a Imola il primo round stagionale nel contesto del Gran Premio di Formula 1. Per la prima volta protagonista fra le Porsche 911 GT3 Cup del massimo monomarca internazionale della Casa di Stoccarda, che ha inaugurato il 2025 con ben trentuno iscritti al via, il pilota laziale e testimonial di Autosprint ha vissuto al meglio il fine settimana sia nel paddock, affollatissimo di tifosi e appassionati, sia in pista, dove ha ottenuto i suoi migliori tempi di sempre sul circuito del Santerno, girando oltre un secondo più veloce rispetto al primato personale che aveva in Carrera Cup Italia. Fra tanti campioni e rivali, l’alfiere del team The Driving Experiences ha guidato senza commettere errori lungo l’intera tre-giorni e nella gara disputata domenica è stato bravo a evitare guai, concludendo al ventunesimo posto, con un più dieci nelle posizioni guadagnate. Nel caos della prima curva dopo il via, Fenici è stato abile a schivare le vetture rimaste coinvolte nell’incidente scatenatosi dopo un contatto e nelle successive carambole e alla ripartenza dopo bandiera rossa è stato poi costante nel mantenere il ritmo gara. La partecipazione “spot” di Imola in Supercup gli ha quindi fornito l’occasione di confrontarsi con il meglio delle serie Porsche, il massimo della competitività per accumulare un’esperienza ulteriore anche in chiave Carrera Cup Italia, la serie tricolore nella quale il pilota di TDE tornerà in pista il 6-8 giugno per disputare il secondo atto stagionale dopo il podio ottenuto a Misano. E l’appuntamento è di quelli cruciali per il driver romano, visto che si tratta della tappa casalinga (e preferita) in programma sull’Autodromo di Vallelunga.

Fenici dichiara: “La Supercup a Imola è stata un’esperienza entusiasmante! In gara ho cercato di tenere sempre massima la concentrazione e di non commettere errori. Sapevo che in partenza una strategia attenta avrebbe pagato, ma sono contento in generale di questa bella occasione. E’ un ‘cinema’ , in pista e per le migliaia di appassionati che abbiamo incontrato nel paddock e visto sulle tribune. Siamo andati forte, mi sono divertito, è un bel sogno realizzato. Inoltre è stata un’esperienza molto utile anche come allenamento. Al round di Carrera Cup Italia che ci attende a settembre proprio a Imola arriverò con una visione diversa del circuito e poi è stato sicuramente un bel training per Vallelunga, che fra sole tre settimana è la tappa che più aspettiamo dnell’intera stagione”.

Calendario Porsche CCI 2025: 4/5 Misano; 8/6 Vallelunga; 13/7 Mugello; 28/9 Imola; 12/10 Misano; 26/10 Monza

