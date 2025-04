Fenici al primo gradino della Carrera Cup Italia 2025 a Misano

Il 2-4 maggio sul circuito adriatico il pilota laziale del team TDE inizia la stagione al volante della 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma e da vicecampione 2024 rilancia la sfida in Michelin Cup. Weekend a due ‘volti’ con sabato gara 1 notturna alle 21.10 e domenica gara 2 alle 12.35 live su Dazn

Roma. Il 2-4 maggio e il Misano World Circuit sono le coordinate dell’esordio stagionale di Francesco Maria Fenici nella Porsche Carrera Cup Italia 2025, che sul circuito romagnolo disputa il primo dei sei doppi round in calendario. Fenici arriva alla tappa inaugurale dopo i test collettivi di due settimane fa a Monza e con diverse novità, fra i quali spiccano l’approdo nel team TDE – The Driving Experiences e la rinnovata livrea bianco e oro che colora la 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma con la quale affronterà la sua quinta stagione nel prestigioso monomarca tricolore.

Il 35enne pilota laziale, presente anche nelle vesti di testimonial della rivista Autosprint, torna al via da vicecampione 2024 della Michelin Cup, forte della solida e vincente esperienza dello scorso anno, quando fece incetta di vittorie e contese il titolo fino all’ultima gara. L’obiettivo principale è dunque confermarsi ai vertici della categoria, mentre nell’immediato a Misano sarà importante centrare un inizio di stagione concreto in una tappa che presenterà numerose insidie, visto che si disputa “tra buio e luce” con sabato sera la prima gara 2025 prevista in notturna, e che varrà anche come importante banco di prova per quando la Carrera Cup Italia tornerà sulla pista adriatica in ottobre per la penultima tappa. Misano è infatti l’unico autodromo dove la serie di Porsche Italia disputerà due appuntamenti del calendario.

Dopo i test pre-weekend previsti giovedì, il primo atto va in scena da venerdì 2 maggio con le prove libere in programma alle 20.55, quindi già a fanali e riflettori accesi. Sabato mattina le qualifiche scattano alle 10.15, mentre la sera si disputa l’attesa gara 1 alle 21.10. Domenica chiusura del fine settimana agonistico con gara 2 alle 12.35. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe le gare saranno trasmesse in diretta e on demand fra i contenuti gratuiti di Dazn, oltre che in live streaming su www.carreracupitalia.it sempre in HD.

Fenici dichiara: “Siamo davvero carichi per questo primo weekend. Ho un grande desiderio di tornare a divertirmi in gara, anche se, come è naturale, già sento le preoccupazioni classiche di un esordio stagionale, che spesso porta molti piloti a ‘movimentare’ fin troppo le corse. Per questo mi aspetto una prima gara molto difficile con l’aggiunta del fatto che gareggiare in notturna non agevolerà il compito. Sarà fondamentale evitare guai ed errori. Lo scorso anno andò bene, ma quest’anno sono iscritti ancora più piloti, soprattutto giovani e giovanissimi, che potrebbero inserirsi nelle posizioni della nostra categoria e mescolare le carte. In primis la speranza è centrare una buona qualifica e non sarà facile. Reduci da un positivo shakedown a Monza due settimane fa, giovedì a Misano abbiamo il test pre-weekend e potremo utilizzare un set in più di Michelin nuove: cercheremo di fare il massimo fin dal primo turno. Con il team mi sto trovando davvero bene, sarà un round molto importante anche perché stiamo ancora lavorando sul mio modo di approcciare la vettura, sulla quale quest’anno sto sperimentando una diversa messa a punto che richiede un ulteriore adattamento alla guida, che fra l’altro risulta molto divertente e più professionale. E’ una sfida nella sfida di questo inizio 2025, stagione nella quale mi aspetto di crescere di gara in gara”.

Calendario Porsche CCI 2025: 4/5 Misano; 8/6 Vallelunga; 13/7 Mugello; 28/9 Imola; 12/10 Misano; 26/10 Monza

