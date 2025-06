Fenici atto II nella Carrera Cup Italia in casa a Vallelunga

Il 6-8 giugno il secondo round del monomarca tricolore è la tappa stagionale più emozionante per il pilota laziale, che dopo il podio di Misano torna al volante della 911 GT3 Cup di TDE – Centri Porsche di Roma puntando a un nuovo exploit. Le gare sabato alle 16.00 e domenica alle 12.20 live su Dazn

Roma. Francesco Maria Fenici ritorna in azione nella Porsche Carrera Cup Italia nella “sua” Vallelunga, autodromo che per il driver laziale rappresenta la tappa casalinga della stagione e che da venerdì 6 a domenica 8 giugno ospita il secondo round del prestigioso monomarca tricolore. Il portacolori del team The Driving Experiences riaccende la 911 GT3 Cup numero 50 “targata” Centri Porsche di Roma proprio nell’occasione più “sentita” ed emozionante, naturalmente anche per gli stessi Autocentri Balduina. Un appuntamento da non perdere e da sfruttare al meglio in termini di risultati per il driver e testimonial della nota rivista di settore “Autosprint”, che proprio a Vallelunga vanta una lunga serie di vittorie e di podi, sempre sostenuto e affiancato da tanti tifosi, amici e ospiti speciali. Fenici è reduce da un inizio di 2025 tra i più esaltanti vissuti in carriera. Nel primo round della Carrera Cup Italia, disputato al Misano World Circuit un mese fa, ha centrato un quarto e un terzo posto sul podio, lanciandosi all’inseguimento dei vertici della classifica della Michelin Cup, mentre a metà maggio è arrivato l’esordio assoluto nella Porsche Supercup. Nella massima serie internazionale delle 911 GT3 Cup con al via i migliori specialisti e che si disputa nel contesto dei Gran Premi, sul circuito di Imola Francesco è stato protagonista di un weekend ad alto ritmo condividendo l’ambiente della Formula 1 e riuscendo a portare a compimento senza sbavature un’esperienza davvero formativa che potrà tornare utile anche nel prosieguo della Carrera Cup Italia 2025.

Dopo i test di giovedì pomeriggio, sui 4085 metri dell’Autodromo di Vallelunga il secondo atto stagionale vedrà impegnato il 35enne pilota romano fin dalle prove libere di venerdì 6 giugno, in partenza alle 15.25. Sabato il via delle qualifiche è quindi alle 10.25 e quello di gara 1 alle 16.00, mentre domenica gara 2 conclude le sfide con start alle 12.20. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe le gare saranno trasmesse in diretta e on demand fra i contenuti gratuiti di Dazn, oltre che in live streaming su www.carreracupitalia.it sempre in HD.

Fenici dichiara: “Dovrò entrare in modalità-gara immediatamente fin dal test perché Vallelunga è uno snodo molto importante di questa stagione, oltre che tappa di casa alla quale sono sempre molto legato. E’ vero che è soltanto il secondo round e il campionato sarà ancora lungo, però per vari motivi il primo weekend a Misano non è andato come volevo e quindi ora, nell’appuntamento più sentito, di sicuro desidero divertirmi ma anche far divertire tutti coloro che verranno a sostenermi. Sono poi reduce dalla mia prima esperienza in Supercup a Imola, utilissima anche per ciò che mi ha fatto capire sotto il profilo dell’approccio di un pilota, perché in quel tipo di weekend devi attivarti rapidamente e raggiungere subito il massimo delle performance. E’ proprio questo che proverò a ripetere a Vallelunga fin dalle prove”.

Calendario Porsche CCI 2025: 4/5 Misano; 8/6 Vallelunga; 13/7 Mugello; 28/9 Imola; 12/10 Misano; 26/10 Monza

Com. Stam. + foto