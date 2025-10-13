Fenici concede il bis di podi a Misano nella Carrera Cup Italia

Il portacolori laziale di TDE centra due preziosi terzi posti nelle gare del penultimo round stagionale e al volante della 911 GT3 Cup targata Centri Porsche di Roma arriverà al finale di Monza ancora in corso per il titolo 2025 della Michelin Cup: “Weekend bello ma tosto! Punti davvero molto importanti”

Roma. E sono cinque. Con i due podi centrati al Misano World Circuit lo scorso weekend si allunga la striscia positiva a… base di bollicine di Francesco Maria Fenici nella Porsche Carrera Cup Italia. Nella tappa romagnola in palio c’erano i punti ancor più ambìti del penultimo appuntamento della stagione, quindi i due terzi posti conquistati al termine di gara 1 sabato e di gara 2 domenica presentano un peso specifico fondamentale per il pilota laziale del team The Driving Experiences.

Grazie a quelli che sono diventati il settimo e l’ottavo podio sulle 10 gare disputate in totale, il driver e testimonial della rivista “Autosprint” è riuscito a portare la contesa per il titolo della Michelin Cup fino all’ultimo round del 2025, come da obiettivo minimo stagionale. E ora lo scenario sarà particolarmente prestigioso, visto che con la 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma pilota e squadra si giocheranno tutto nel “Tempio della Velocità” di Monza.

Fenici dichiara dopo le sfide vissute sul circuito adriatico: “A Misano abbiamo sicuramente vissuto un bel weekend in pista, ma davvero tosto! Badando al concreto, è prezioso il bottino di punti portato a casa in due gare nelle quali sono sempre riuscito a scattare bene in partenza. Purtroppo in quella di sabato avevo difficoltà nel mantenere un buon passo per l’innalzamento delle pressioni degli pneumatici e ho dovuto badare soprattutto a limitare i danni, mentre domenica il passo era davvero buono. La situazione di classifica è cambiata relativamente, abbiamo centrato l’obiettivo di portare la rincorsa al titolo almeno fino a Monza, dove sappiamo che dovremo affrontare un finale complicato e combattuto al massimo, ma arriveremo pensando solo di dover lottare e fare la nostra parte fino in fondo nel migliore dei modi”.

Calendario Porsche CCI 2025: 4/5 Misano; 8/6 Vallelunga; 13/7 Mugello; 28/9 Imola; 12/10 Misano; 26/10 Monza

