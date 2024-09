Fenici è strepitoso in casa a Vallelunga nella Carrera Cup Italia

Davanti al pubblico amico e tanti ospiti, il pilota laziale firma due pole position, una vittoria e un podio che lo rilanciano in vetta alla Michelin Cup e lo esaltano sulla 911 GT3 Cup di Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma. Tutto si decide ora nell’ultimo appuntamento a Monza

Roma. L’obiettivo di Francesco Maria Fenici, perfettamente centrato, era quello di vivere un weekend da assoluto protagonista nella tappa casalinga della Porsche Carrera Cup Italia 2024 di scena sull’Autodromo di Vallelunga. Nel weekend più atteso e sentito, e quindi anche il più difficile, con due soli round ancora da disputare in ballo c’era la leadership in Michelin Cup e il pilota laziale e testimonial di “Autosprint” ha saputo gestire alla perfezione tutti impegni, “in” e “out” dalla pista. Davanti al pubblico amico e ai tanti ospiti e partner presenti, con i quali è stata fra l’altro condivisa anche la serata evento del venerdì nella grande Hospitality Porsche, al volante della 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma (prova casalinga anche per gli Autocentri Balduina) e gestita dal team Raptor Engineering Fenici si è espresso su livelli altissimi che hanno esaltato pilota e squadra fin dalle qualifiche.

Sue le due pole position di categoria per le due gare in programma, che poi, tra sabato e domenica, lo hanno visto concludere sul podio. Gara 1 sul secondo gradino grazie a uno spettacolare sorpasso effettuato proprio all’ultimo giro, che gli ha consentito di celebrare il terzo “argento” consecutivo in gara (era reduce dai due brillanti secondi posti di Imola). In gara 2, poi, l’apoteosi: partenza perfetta e dominio incontrastato per l’intera corsa, con tanto di perfetta gestione di un periodo di safety car e grande festa sul podio con tutti i sostenitori e i partner che lo affiancano, con fra l’altro l’occasione di celebrare, proprio sul circuito romano, anche i primi cinque anni di automobilismo della FF Motorsport, che Francesco ha fondato all’inizio della sua carriera nel motorsport. Carriera che a Vallelunga lo scorso weekend ha toccato l’apice e ora manca un solo tassello per fare la storia o comunque coronare un’annata mai così colma di successi, nella quale si giocherà il titolo della Michelin Cup proprio nell’ultimo appuntamento stagionale del monomarca di Porsche Italia atteso a Monza il 6-8 ottobre.

Fenici dichiara dopo Vallelunga: “E’ stato un fine settimana da incorniciare. La prova di casa è sempre insidiosa, ma è andato tutto alla perfezione. Una circostanza che raramente si verifica in uno sport come l’automobilismo. Devo ringrazire tutte le persone che in questi giorni sono venute a trovarci e sostenerci. Era il weekend più sentito e non nascondo che adrenalina, ansia e preoccupazioni prima del via non mancavano. E’ stata veramente dura, ma sia in gara 1 sia in gara 2, dove abbiamo ulteriormente migliorato anche grazie a una modifica di setup del team, abbiamo centrato l’obiettivo e ne siamo davvero orgogliosi. Ora in classifica vanto un piccolo vantaggio in più, c’è Monza, non mi presenterò come pilota specialista dell’Autodromo Nazionale, sul quale ho corso meno degli altri. Dovrò studiare bene dati e video, ma in ogni caso è sempre meglio arrivare al gran finale con qualche punto di vantaggio piuttosto che da inseguitori”.

Porsche CCI 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza