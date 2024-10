Fenici fa più punti di tutti ma è d’argento in Carrera Cup Italia

Nell’ultima di Monza il pilota laziale firma due ulteriori podi e conclude la sua miglior stagione di sempre da vicecampione della Michelin Cup 2024 al volante della 911 GT3 Cup di Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma: “Grazie alla squadra e a tutti coloro che mi hanno sostenuto”

Roma. Francesco Maria Fenici ha concluso la Porsche Carrera Cup Italia 2024 nelle due gare finali disputate a Monza ed è vicecampione della Michelin Cup. L’alfiere di FF Motorsport e testimonial di “Autosprint” ha vissuto di nuovo da grande protagonista il weekend nel Tempio della Velocità, l’ultimo dei sei in calendario, coronato con due podi frutto dei due secondi posti centrati in gara 1 e gara 2 al volante della 911 GT3 Cup del team Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma. Le “medaglie d’argento” ottenute sul circuito brianzolo hanno proiettato il driver laziale più in alto di tutti in classifica.

Nonostante abbia guadagnato più punti degli avversari diretti per il titolo, però, la classifica finale lo vede concludere secondo in campionato a sole 4 lunghezze dal titolo in conseguenza della regola che prevede di considerare validi il massimo di 11 dei 12 risultati possibili. Oltre al record di punti, l’alfiere del team Raptor può inoltre vantare la sua miglior stagione di sempre nel monomarca tricolore, grazie soprattutto alle 2 vittorie e ai 6 podi portati in dote alla squadra, da aggiungere alle 4 top-5 che completano il quadro di un’annata vissuta sempre ai vertici della categoria, senza mai un ritiro, una penalità o una condotta scorretta.

Fenici dichiara al termine del campionato: “Ho vissuto un fine settimana finale molto bello fino alle qualifiche di sabato mattina. Ero contentissimo delle performance perché non avevo mai girato quest’anno a Monza, a causa della pioggia nemmeno in prova libera venerdì. Soprattutto in gara 1 purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con i giochi di squadra avversari, peccato. In gara 2 sono partito molto bene, all’inizio abbiamo battagliato per il successo ed è comunque positivo concludere di nuovo sul podio. Devo dire che alla fine abbiamo disputato un fantastico 2024 con 1 vittoria e 5 podi nelle ultime 6 gare e per questo devo ringraziare la squadra e tutti coloro che mi hanno sostenuto, anche arrivando da lontano fin qui a Monza. Abbiamo ottenuto il massimo punteggio, nessuno ha fatto meglio di noi, ma la regola degli scarti in questo senso ci ha penalizzato. Resta comunque la mia miglior stagione di sempre in Carrera Cup, un buon punto di partenza per gli obiettivi futuri”.

Porsche CCI 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

