Fenici rinnova colori e ambizioni nella Carrera Cup Italia

Dopo una stagione ai vertici della Michelin Cup, il pilota laziale rilancia la sfida al volante della 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma, con nuova livrea e nuovo team, TDE, insieme al quale prenderà parte ai test ufficiali a Monza (16 aprile) per poi affrontare l’esordio 2025 nel monomarca tricolore, fissato a Misano il 2-4 maggio: “Motivazioni al top, dobbiamo compiere un ulteriore passo in avanti”

Roma. Una giornata all’autodromo romano di Vallelunga per incontrare e condividere passione sportiva, adrenalina e divertimento insieme al nuovo team, TDE – The Driving Experiences, e ai vari partner tecnici e commerciali che faranno parte del suo 2025: Francesco Maria Fenici ha rinnovato colori e team ed è tornato in pista per rilanciare la sua presenza nella Porsche Carrera Cup Italia anche nella stagione in arrivo. Nell’occasione il pilota laziale ha svelato nella nuova livrea la Porsche 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma, dealer che fa capo agli Autocentri Balduina e che ancora una volta lo affiancherà al via di uno dei monomarca più prestigiosi e competitivi in assoluto, nel quale in questi anni Fenici ha saputo crescere, brillare e vincere. Nel 2025 il 35enne pilota e testimonial della rivista Autosprint festeggia la sua quinta stagione in Carrera Cup Italia, che segue un’annata vissuta costantemente ai vertici della Michelin Cup, sfiorando il titolo e collezionando più punti di tutti i diretti rivali (solo per la regola degli 11 risultati validi su 12, infatti, è stato classificato secondo).

Su queste solide basi si fonda il rilancio di Fenici, che ha l’obiettivo di macinare ulteriore esperienza e ben figurare fin dal primo round, al via del quale si presenterà con la potente “GT Cup” tedesca da 510 cavalli nei rinnovati e accattivanti colori oro e bianco e supportato dalla nuova squadra, appunto TDE, realtà emiliana ormai da diverse stagioni protagonista in pianta stabile nella serie organizzata da Porsche Italia. In preparazione dell’esordio stagionale in gara, in programma il 2-4 maggio al Misano World Circuit, il primo appuntamento ufficiale li vedrà impegnati a Monza nella giornata di test collettivi pre-campionato del 16 aprile. Proprio sullo storico circuito brianzolo la Carrera Cup Italia si concluderà a fine ottobre dopo 6 weekend “doppi” (per un totale di 12 gare), fra i quali per Francesco spicca il round casalingo del 6-8 giugno, che lo rivedrà in azione nella “sua” Vallelunga.

Fenici dichiara: “Scalpitiamo in vista dell’inizio ufficiale della Carrera Cup Italia! Nella giornata di Vallelunga abbiamo vissuto un bell’‘assaggio’ insieme a tanti amici che ci supportano e adesso non vediamo l’ora di confrontarci con i rivali di campionato. Sappiamo che confermarsi lì davanti non è mai scontato e fra l’altro approdo nel terzo team diverso in tre anni, ma ciò deve rappresentare uno stimolo in più in vista di un’ulteriore crescita, che è l’obiettivo primario insieme a TDE e ai Centri Porsche di Roma. Il livello del monomarca si preannuncia ancora una volta molto elevato. Bisognerà essere sempre competitivi con un occhio di riguardo per la costanza, come lo scorso anno, quando alla fine questo fattore ha pagato, visto che sono stato il pilota ad aver conquistato più punti in classifica. Non abbiamo vinto il titolo soltanto per un’inezia ‘regolamentare’: significa che dovremo fare ancora qualcosa in più, puntando a iniziare con dei risultati positivi per poi arrivare a giocarcela nelle gare decisive”.

Calendario Porsche CCI 2025: 4/5 Misano; 8/6 Vallelunga; 13/7 Mugello; 28/9 Imola; 12/10 Misano; 26/10 Monza

